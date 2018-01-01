На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО





Про це повідомили на сторінці Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області.



У поліції просять: якщо вам щось відомо про власників речей, вказаних на фото, прохання повідомити за телефонами у Ковелі: (03352)61-6-45, 0965546102 або 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельські правоохоронці розшукують власників крадених речей у період з 2016 до 2018 року.Про це повідомили на сторінці Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області.У поліції просять: якщо вам щось відомо про власників речей, вказаних на фото, прохання повідомити за телефонами у Ковелі: (03352)61-6-45, 0965546102 або 102.

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