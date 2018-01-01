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На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО

На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
Ковельські правоохоронці розшукують власників крадених речей у період з 2016 до 2018 року.

Про це повідомили на сторінці Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області.

У поліції просять: якщо вам щось відомо про власників речей, вказаних на фото, прохання повідомити за телефонами у Ковелі: (03352)61-6-45, 0965546102 або 102.
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО

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Теги: Ковель, крадіжка, злочин, поліція
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