На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
Сьогодні, 11:40
Ковельські правоохоронці розшукують власників крадених речей у період з 2016 до 2018 року.
Про це повідомили на сторінці Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області.
У поліції просять: якщо вам щось відомо про власників речей, вказаних на фото, прохання повідомити за телефонами у Ковелі: (03352)61-6-45, 0965546102 або 102.
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Про це повідомили на сторінці Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області.
У поліції просять: якщо вам щось відомо про власників речей, вказаних на фото, прохання повідомити за телефонами у Ковелі: (03352)61-6-45, 0965546102 або 102.
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