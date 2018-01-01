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У волинянки, яка збила на переході жінку, забрали водійське посвідчення

У волинянки, яка збила на переході жінку, забрали водійське посвідчення
Водійка, яка у Рожищі збила на пішохідному переході жінку, залишиться без водійського посвідчення на 6 місяців.

Про це йдеться у судовому рішенні, - пише Район.Рожище.

Нагадаємо, 20 жовтня 2018 року жінка їхала автомоблем Renault Megane, та на вулиці Незалежності, на пішохідному переході збила жінку. При ДТП авто зазнало механічних пошкоджень, також постраждало майно пішохода.

Під час засідання Рожищенського районного суду винуватиця повністю визнала свою вину.

Вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що жінка вчинила правопорушення, передбачені статтею 124 КУпАП.

«Визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у виді позбавлення права керування транспортними засобами на строк 6 (шість) місяців. Стягнути в дохід держави 352 (триста п'ятдесят два) гривень 40 копійок судового збору», – йдеться у постанові суду

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Теги: штраф, водій, аварія, Рожище
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