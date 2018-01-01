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Тепла іграшка надії у ТРЦ «ПортCity»*

Тепла іграшка надії у ТРЦ «ПортCity»*
Добрі справи робити так легко та приємно. Долучайтеся до акції «Тепла іграшка надії».

1 грудня о 14:00 у ТРЦ «ПортCity» волинська майстриня Руслана Цибуліна проведе майстер-клас з пошиття фетрових іграшок для дорослих та дітей.

Маєте готові ялинкові прикраси з фетру та хочете долучитися до акції? Залишайте іграшки на інформаційному відділі арени розваг «Generator City»!

15 грудня відбудеться благодійний ярмарок на якому ви зможете купити хенд-мейд ялинкові прикраси та допомогти діткам хворим на рак.

У цей же день, 15 грудня, о 14:00 yf 1 поверсі ТРЦ «ПортCity» відбудеться благодійний концерт від вихованців Палацу учнівської молоді в рамках акції «Тепла іграшка надії».

Не будьте байдужими! Давайте разом з ТРЦ «ПортCity» робити добрі справи!

Тепла іграшка надії у ТРЦ «ПортCity»*
Тепла іграшка надії у ТРЦ «ПортCity»*
Тепла іграшка надії у ТРЦ «ПортCity»*

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Теги: діти, благодійність
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