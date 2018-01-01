Тепла іграшка надії у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 18:45
Добрі справи робити так легко та приємно. Долучайтеся до акції «Тепла іграшка надії».
1 грудня о 14:00 у ТРЦ «ПортCity» волинська майстриня Руслана Цибуліна проведе майстер-клас з пошиття фетрових іграшок для дорослих та дітей.
Маєте готові ялинкові прикраси з фетру та хочете долучитися до акції? Залишайте іграшки на інформаційному відділі арени розваг «Generator City»!
15 грудня відбудеться благодійний ярмарок на якому ви зможете купити хенд-мейд ялинкові прикраси та допомогти діткам хворим на рак.
У цей же день, 15 грудня, о 14:00 yf 1 поверсі ТРЦ «ПортCity» відбудеться благодійний концерт від вихованців Палацу учнівської молоді в рамках акції «Тепла іграшка надії».
Не будьте байдужими! Давайте разом з ТРЦ «ПортCity» робити добрі справи!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
1 грудня о 14:00 у ТРЦ «ПортCity» волинська майстриня Руслана Цибуліна проведе майстер-клас з пошиття фетрових іграшок для дорослих та дітей.
Маєте готові ялинкові прикраси з фетру та хочете долучитися до акції? Залишайте іграшки на інформаційному відділі арени розваг «Generator City»!
15 грудня відбудеться благодійний ярмарок на якому ви зможете купити хенд-мейд ялинкові прикраси та допомогти діткам хворим на рак.
У цей же день, 15 грудня, о 14:00 yf 1 поверсі ТРЦ «ПортCity» відбудеться благодійний концерт від вихованців Палацу учнівської молоді в рамках акції «Тепла іграшка надії».
Не будьте байдужими! Давайте разом з ТРЦ «ПортCity» робити добрі справи!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
MONATIK став співаком осені в Україні
Сьогодні, 19:15
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 29 листопада
Сьогодні, 19:00
Тепла іграшка надії у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 18:45
Синоптики обіцяють пониження температури до -16° на заході
Сьогодні, 18:33
На джазовий фестиваль у Луцьку «прилетить» Leléka
Сьогодні, 18:26
Медіа