Тепла іграшка надії у ТРЦ «ПортCity»*

Добрі справи робити так легко та приємно. Долучайтеся до акції «Тепла іграшка надії».1 грудня о 14:00 у ТРЦ «ПортCity» волинська майстриняпроведе майстер-клас з пошиття фетрових іграшок для дорослих та дітей.Маєте готові ялинкові прикраси з фетру та хочете долучитися до акції? Залишайте іграшки на інформаційному відділі арени розваг «Generator City»!15 грудня відбудеться благодійний ярмарок на якому ви зможете купити хенд-мейд ялинкові прикраси та допомогти діткам хворим на рак.У цей же день, 15 грудня, о 14:00 yf 1 поверсі ТРЦ «ПортCity» відбудеться благодійний концерт від вихованців Палацу учнівської молоді в рамках акції «Тепла іграшка надії».Не будьте байдужими! Давайте разом з ТРЦ «ПортCity» робити добрі справи!