У «ПортCity» пройде забіг Миколаїв*





У цьому році організатори додали епатажу – окрім традиційних шапок, усі учасники отримають при реєстрації також бороди та новорічні сувеніри.



Переможців забігу чекають грошові сертифікати, подарунки від магазину побутової техніки «Фокстрот» та Святого Миколая.



"Запрошуємо учасників у костюмах, адже усі «костюмовані бігуни» отримають цінні призи. Кошти вилучені при реєстрації учасників будуть передані дітям з особливими потребами.



Реєстрація на забіг Миколаїв за посиланням:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У торгово-розважальному центрі «ПортCity» 16 грудня о 13:00 відбудеться вже традиційний щорічний благодійний забіг Миколаїв.У цьому році організатори додали епатажу – окрім традиційних шапок, усі учасники отримають при реєстрації також бороди та новорічні сувеніри.Переможців забігу чекають грошові сертифікати, подарунки від магазину побутової техніки «Фокстрот» та Святого Миколая."Запрошуємо учасників у костюмах, адже усі «костюмовані бігуни» отримають цінні призи. Кошти вилучені при реєстрації учасників будуть передані дітям з особливими потребами.Реєстрація на забіг Миколаїв за посиланням: https://athletic-events.com/events/523

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