вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «ПортCity» пройде забіг Миколаїв*

У «ПортCity» пройде забіг Миколаїв*
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» 16 грудня о 13:00 відбудеться вже традиційний щорічний благодійний забіг Миколаїв.

У цьому році організатори додали епатажу – окрім традиційних шапок, усі учасники отримають при реєстрації також бороди та новорічні сувеніри.

Переможців забігу чекають грошові сертифікати, подарунки від магазину побутової техніки «Фокстрот» та Святого Миколая.

"Запрошуємо учасників у костюмах, адже усі «костюмовані бігуни» отримають цінні призи. Кошти вилучені при реєстрації учасників будуть передані дітям з особливими потребами.

Реєстрація на забіг Миколаїв за посиланням: https://athletic-events.com/events/523

У «ПортCity» пройде забіг Миколаїв*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, забіг Миколаїв
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни отримують фейкові виклики до військкомату
У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО
Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На луцькій вулиці тижнями не вивозять сміття. ФОТО
Сьогодні, 12:35
Перші пішли: на Волині розмитнили «євробляхи» за новими правилами
Сьогодні, 12:28
У «ПортCity» пройде забіг Миколаїв*
Сьогодні, 11:55
У волинянки, яка збила на переході жінку, забрали водійське посвідчення
Сьогодні, 11:45
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
Сьогодні, 11:40
Схожі новини
«ПортCity» запрошує лучан на забіг Миколаїв «ПортCity» запрошує лучан на забіг Миколаїв
14 грудень, 2017, 16:52
Благодійність та казка для дітей: розповіли, чим здивує лучан забіг Миколаїв Благодійність та казка для дітей: розповіли, чим здивує лучан забіг Миколаїв
01 грудень, 2017, 16:10
У Луцьку задля благодійності перекриють дорогу У Луцьку задля благодійності перекриють дорогу
01 грудень, 2017, 13:31
У Луцьку розпочалась реєстрація на забіг Миколаїв У Луцьку розпочалась реєстрація на забіг Миколаїв
20 листопад, 2017, 14:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На луцькій вулиці тижнями не вивозять сміття. ФОТО
Сьогодні, 12:35
 0
Перші пішли: на Волині розмитнили «євробляхи» за новими правилами
Сьогодні, 12:28
 0
У «ПортCity» пройде забіг Миколаїв*
Сьогодні, 11:55
 0
У волинянки, яка збила на переході жінку, забрали водійське посвідчення
Сьогодні, 11:45
 0
На Волині розшукують власників викрадених речей. ФОТО
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8