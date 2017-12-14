У «ПортCity» пройде забіг Миколаїв*
Сьогодні, 11:55
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» 16 грудня о 13:00 відбудеться вже традиційний щорічний благодійний забіг Миколаїв.
У цьому році організатори додали епатажу – окрім традиційних шапок, усі учасники отримають при реєстрації також бороди та новорічні сувеніри.
Переможців забігу чекають грошові сертифікати, подарунки від магазину побутової техніки «Фокстрот» та Святого Миколая.
"Запрошуємо учасників у костюмах, адже усі «костюмовані бігуни» отримають цінні призи. Кошти вилучені при реєстрації учасників будуть передані дітям з особливими потребами.
Реєстрація на забіг Миколаїв за посиланням: https://athletic-events.com/events/523
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У цьому році організатори додали епатажу – окрім традиційних шапок, усі учасники отримають при реєстрації також бороди та новорічні сувеніри.
Переможців забігу чекають грошові сертифікати, подарунки від магазину побутової техніки «Фокстрот» та Святого Миколая.
"Запрошуємо учасників у костюмах, адже усі «костюмовані бігуни» отримають цінні призи. Кошти вилучені при реєстрації учасників будуть передані дітям з особливими потребами.
Реєстрація на забіг Миколаїв за посиланням: https://athletic-events.com/events/523
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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