Під Луцьком продають 1-кімнатну мансардну квартиру за акційною ціною. ФОТО*





Загальна площа квартири 60,77 м². У квартирі – простора кімната площею 22,36 м², а також немала кухня, яка має 15,62 м² площі і розкішне вікно «до підлоги», пише



А ще – широкий коридор (11,1 м²) і просторий санвузол (7,04 м²). До слова, санвузол має вікно. Нагадуємо: поверх – мансардний, тож сюди заглядатиме тільки сонячне світло ;)



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Мансарда – простір для фантазії



Особлива приємність для майбутніх власників: забудовник – Будівельна компанія «Інвестор» – передбачив у квартирі окрему кімнату-гардеробну! Тож простір житла реально організувати так, аби його не «пожирали» традиційні шафи для одягу.



Та й загалом, архітектура мансардного приміщення («ламані» лінії, вікна, що дивляться у небо тощо) обіцяє майбутньому власнику приємний «фундамент» для креативних ідей облаштування кімнат.







...З усім необхідним



Квартира продається з чистовою стяжкою, штукатуркою, електропроводкою. Встановлені газовий котел і радіатори опалення.



Територія «Юпітера» – благоусторєна, тут розбиті газони, лежить бруківка, побудований величезний дитячий майданчик.







Житловий комплекс огороджений парканом, має охорону. У першому будинку уже «обживаються» власники квартир.



ДИВИТИСЯ ВІДЕОЗВІТ З БУДІВНИЦТВА ЖК «ЮПІТЕР»



Ціна квадратного метра мансардної квартири у «Юпітері»:



10 900 грн\кв.м – за умови 100% оплати



11 400 грн\кв.м - якщо власник оплачує перший внесок не менше 50 %. (подальше розтермінування платежів забудовник готовий погоджувати з покупцем індивідуально – залежно від можливостей клієнта)



Звертайтеся у відділ продажу за телефоном:



096 030 20 10



або ж за адресою:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.



Сайт: www.investor.lutsk.ua



E-mail: [email protected]



Facebook: facebook.com/investorlutsk/



Instagram: bud.investor





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