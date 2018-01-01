Під Луцьком продають 1-кімнатну мансардну квартиру за акційною ціною. ФОТО*
Сьогодні, 14:38
За вигідною ціною продається 1-кімнатна мансардна квартира у 4-поверховому будинку житлового комплексу «Юпітер».
Загальна площа квартири 60,77 м². У квартирі – простора кімната площею 22,36 м², а також немала кухня, яка має 15,62 м² площі і розкішне вікно «до підлоги», пише Перший.
А ще – широкий коридор (11,1 м²) і просторий санвузол (7,04 м²). До слова, санвузол має вікно. Нагадуємо: поверх – мансардний, тож сюди заглядатиме тільки сонячне світло ;)
ДИВИТИСЯ ФОТОЗВІТ З БУДІВНИЦТВА ЖК «ЮПІТЕР»
Мансарда – простір для фантазії
Особлива приємність для майбутніх власників: забудовник – Будівельна компанія «Інвестор» – передбачив у квартирі окрему кімнату-гардеробну! Тож простір житла реально організувати так, аби його не «пожирали» традиційні шафи для одягу.
Та й загалом, архітектура мансардного приміщення («ламані» лінії, вікна, що дивляться у небо тощо) обіцяє майбутньому власнику приємний «фундамент» для креативних ідей облаштування кімнат.
...З усім необхідним
Квартира продається з чистовою стяжкою, штукатуркою, електропроводкою. Встановлені газовий котел і радіатори опалення.
Територія «Юпітера» – благоусторєна, тут розбиті газони, лежить бруківка, побудований величезний дитячий майданчик.
Житловий комплекс огороджений парканом, має охорону. У першому будинку уже «обживаються» власники квартир.
ДИВИТИСЯ ВІДЕОЗВІТ З БУДІВНИЦТВА ЖК «ЮПІТЕР»
Ціна квадратного метра мансардної квартири у «Юпітері»:
10 900 грн\кв.м – за умови 100% оплати
11 400 грн\кв.м - якщо власник оплачує перший внесок не менше 50 %. (подальше розтермінування платежів забудовник готовий погоджувати з покупцем індивідуально – залежно від можливостей клієнта)
Звертайтеся у відділ продажу за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Загальна площа квартири 60,77 м². У квартирі – простора кімната площею 22,36 м², а також немала кухня, яка має 15,62 м² площі і розкішне вікно «до підлоги», пише Перший.
А ще – широкий коридор (11,1 м²) і просторий санвузол (7,04 м²). До слова, санвузол має вікно. Нагадуємо: поверх – мансардний, тож сюди заглядатиме тільки сонячне світло ;)
ДИВИТИСЯ ФОТОЗВІТ З БУДІВНИЦТВА ЖК «ЮПІТЕР»
Мансарда – простір для фантазії
Особлива приємність для майбутніх власників: забудовник – Будівельна компанія «Інвестор» – передбачив у квартирі окрему кімнату-гардеробну! Тож простір житла реально організувати так, аби його не «пожирали» традиційні шафи для одягу.
Та й загалом, архітектура мансардного приміщення («ламані» лінії, вікна, що дивляться у небо тощо) обіцяє майбутньому власнику приємний «фундамент» для креативних ідей облаштування кімнат.
...З усім необхідним
Квартира продається з чистовою стяжкою, штукатуркою, електропроводкою. Встановлені газовий котел і радіатори опалення.
Територія «Юпітера» – благоусторєна, тут розбиті газони, лежить бруківка, побудований величезний дитячий майданчик.
Житловий комплекс огороджений парканом, має охорону. У першому будинку уже «обживаються» власники квартир.
ДИВИТИСЯ ВІДЕОЗВІТ З БУДІВНИЦТВА ЖК «ЮПІТЕР»
Ціна квадратного метра мансардної квартири у «Юпітері»:
10 900 грн\кв.м – за умови 100% оплати
11 400 грн\кв.м - якщо власник оплачує перший внесок не менше 50 %. (подальше розтермінування платежів забудовник готовий погоджувати з покупцем індивідуально – залежно від можливостей клієнта)
Звертайтеся у відділ продажу за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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