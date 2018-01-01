Перші пішли: на Волині розмитнили «євробляхи» за новими правилами





Першими, автівками стали Citroen Berlingo 1560, 2010 року випуску, та Opel Vivaro 1995, 2012 року випуску, - інформує Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області.



За інформацією від митниці, суми акцизів з урахуванням дисконту пільгового періоду:



Citroen Новий акциз 12921 грн./старий 16756 грн.



Opel новий акциз 11868 грн. /старий 20948 грн.



Нагадуємо, що від 25.11 вступили в силу зміни до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів», які передбачають пільгові умови розмитнення протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 27 листопада, в Україні розмитнили перші автівки на "євробляхах" за новими ставками акцизу. Так, у Волинській області першими перереєстрували Opel та Citroen.Першими, автівками стали Citroen Berlingo 1560, 2010 року випуску, та Opel Vivaro 1995, 2012 року випуску, - інформує Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області.За інформацією від митниці, суми акцизів з урахуванням дисконту пільгового періоду:Citroen Новий акциз 12921 грн./старий 16756 грн.Opel новий акциз 11868 грн. /старий 20948 грн.Нагадуємо, що від 25.11 вступили в силу зміни до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів», які передбачають пільгові умови розмитнення протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності.

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