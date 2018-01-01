На Волині в аварії загинув пішохід, який йшов узбіччям
Сьогодні, 12:57
В селі Сокиричі Ківерцівському районі зіткнулися автомобілі Mercedes і Mazda. Внаслідок удару перший легковик відкинуло на узбіччя, де він здійснив наїзд на місцевого мешканця. Від отриманих травм 68-річний пішохід загинув.
Інцидент трапився вчора, 27 листопада, - інформує ГУНП у Волинській області.
Ймовірно, водій автомобіля «Mercedes», 32-річний житель Ківерцівського району, здійснюючи маневр обгону, допустив зіткнення з автомобілем «Mazda».
За кермом останнього перебував 19-річний місцевий мешканець. В результаті удару «Mercedes» відкинуло на узбіччя дороги, де йшов 68-річний чоловік. Від отриманих у ДТП травм пішохід помер на місці пригоди.
За фактом ДТП, що призвело до смерті потерпілого, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
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Інцидент трапився вчора, 27 листопада, - інформує ГУНП у Волинській області.
Ймовірно, водій автомобіля «Mercedes», 32-річний житель Ківерцівського району, здійснюючи маневр обгону, допустив зіткнення з автомобілем «Mazda».
За кермом останнього перебував 19-річний місцевий мешканець. В результаті удару «Mercedes» відкинуло на узбіччя дороги, де йшов 68-річний чоловік. Від отриманих у ДТП травм пішохід помер на місці пригоди.
За фактом ДТП, що призвело до смерті потерпілого, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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