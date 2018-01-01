На Волині в аварії загинув пішохід, який йшов узбіччям

В селі Сокиричі Ківерцівському районі зіткнулися автомобілі Mercedes і Mazda. Внаслідок удару перший легковик відкинуло на узбіччя, де він здійснив наїзд на місцевого мешканця. Від отриманих травм 68-річний пішохід загинув.Інцидент трапився вчора, 27 листопада, - інформує ГУНП у Волинській області.Ймовірно, водій автомобіля «Mercedes», 32-річний житель Ківерцівського району, здійснюючи маневр обгону, допустив зіткнення з автомобілем «Mazda».За кермом останнього перебував 19-річний місцевий мешканець. В результаті удару «Mercedes» відкинуло на узбіччя дороги, де йшов 68-річний чоловік. Від отриманих у ДТП травм пішохід помер на місці пригоди.За фактом ДТП, що призвело до смерті потерпілого, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.