Рятувальники закликають утриматись від походів у Карпати через негоду
Сьогодні, 13:33
На горі Піп Іван Чорногірський 28 листопада передбачається 17 градусів морозу. Тому рятувальники закликають утриматися від туристичних походів у Карпати.
Тож, перш ніж вирушити за адреналіном на гірські схили, необхідно добре зважити свої реальні можливості, - інформує ДСНС у в Івано-Франківській області.
Якщо ж ви все-таки вирішили здійснити мандрівку в гори, рятувальники закликають подбати про відповідне спорядження залежно від особливості маршруту. Серед першочергових речей – теплий одяг та взуття, шапки, рукавиці, GPS навігатор, запас продуктів харчування, термос з гарячим чаєм, медикаменти.
Неприпустимо: виходити на маршрут за дуже несприятливих погодних умов (в дощ зі снігом, сильний туман, за низьких температур); а також - протягом трьох днів після великих снігопадів (більше 50 см опадів) та при явно вираженій лавинній небезпеці.
"В зимових умовах у жодному разі не пересувайтеся в тумані чи темряві, щоб уникнути втрати орієнтації, зриву з карнизу тощо. Не здійснюйте підйом або спуск вузькими кулуарами, де є небезпека зсуву каменів чи сходу лавини. Регулярно звіряйте напрямок руху за картою і компасом. Якщо ви заблукали і немає можливості організувати надійний нічліг, то повертайтеся знайомим шляхом назад", - йдеться у повдомлені.
У випадку загрози життю та здоров’ю людей, необхідно телефонувати за номером «101».
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Тож, перш ніж вирушити за адреналіном на гірські схили, необхідно добре зважити свої реальні можливості, - інформує ДСНС у в Івано-Франківській області.
Якщо ж ви все-таки вирішили здійснити мандрівку в гори, рятувальники закликають подбати про відповідне спорядження залежно від особливості маршруту. Серед першочергових речей – теплий одяг та взуття, шапки, рукавиці, GPS навігатор, запас продуктів харчування, термос з гарячим чаєм, медикаменти.
Неприпустимо: виходити на маршрут за дуже несприятливих погодних умов (в дощ зі снігом, сильний туман, за низьких температур); а також - протягом трьох днів після великих снігопадів (більше 50 см опадів) та при явно вираженій лавинній небезпеці.
"В зимових умовах у жодному разі не пересувайтеся в тумані чи темряві, щоб уникнути втрати орієнтації, зриву з карнизу тощо. Не здійснюйте підйом або спуск вузькими кулуарами, де є небезпека зсуву каменів чи сходу лавини. Регулярно звіряйте напрямок руху за картою і компасом. Якщо ви заблукали і немає можливості організувати надійний нічліг, то повертайтеся знайомим шляхом назад", - йдеться у повдомлені.
У випадку загрози життю та здоров’ю людей, необхідно телефонувати за номером «101».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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