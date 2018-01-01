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Рятувальники закликають утриматись від походів у Карпати через негоду

Рятувальники закликають утриматись від походів у Карпати через негоду
На горі Піп Іван Чорногірський 28 листопада передбачається 17 градусів морозу. Тому рятувальники закликають утриматися від туристичних походів у Карпати.

Тож, перш ніж вирушити за адреналіном на гірські схили, необхідно добре зважити свої реальні можливості, - інформує ДСНС у в Івано-Франківській області.

Якщо ж ви все-таки вирішили здійснити мандрівку в гори, рятувальники закликають подбати про відповідне спорядження залежно від особливості маршруту. Серед першочергових речей – теплий одяг та взуття, шапки, рукавиці, GPS навігатор, запас продуктів харчування, термос з гарячим чаєм, медикаменти.

Неприпустимо: виходити на ма­р­­шрут за дуже несприятливих по­го­дних умов (в дощ зі снігом, сильний туман, за низьких температур); а також - протягом трьох днів після великих снігопадів (бі­льше 50 см опадів) та при явно вираженій лавинній небезпеці.

"В зимових умовах у жодному разі не пересувайтеся в тума­ні чи те­мряві, щоб уникнути втрати орі­­єнтації, зриву з карнизу то­що. Не здійснюйте підйом або спуск вузькими кулуарами, де є не­безпека зсуву каменів чи сходу лави­ни. Регулярно звіряйте напрямок ру­­ху за картою і компасом. Якщо ви заблукали і немає можливості організувати надійний нічліг, то по­вертайтеся знайомим шля­хом на­зад", - йдеться у повдомлені.

У випадку загрози життю та здоров’ю людей, необхідно телефонувати за номером «101».


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Теги: мороз, негода, Карпати
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