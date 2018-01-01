У Ковелі взимку відключатимуть гарячу воду
Сьогодні, 13:48
У Ковелі – зміни в графіку подачі гарячої води.
Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет, – йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Так, з 1 грудня підприємство теплових мереж «Ковельтепло» надаватиме цю послугу міським жителям щоденно з 6.00 год. до 24.00 год., на час опалювального періоду 2018-2019 років.
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Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет, – йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Так, з 1 грудня підприємство теплових мереж «Ковельтепло» надаватиме цю послугу міським жителям щоденно з 6.00 год. до 24.00 год., на час опалювального періоду 2018-2019 років.
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