вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі взимку відключатимуть гарячу воду

У Ковелі взимку відключатимуть гарячу воду
У Ковелі – зміни в графіку подачі гарячої води.

Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет, – йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Так, з 1 грудня підприємство теплових мереж «Ковельтепло» надаватиме цю послугу міським жителям щоденно з 6.00 год. до 24.00 год., на час опалювального періоду 2018-2019 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, вода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни отримують фейкові виклики до військкомату
У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО
Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку підприємцю дозволили будувати торговий центр за «Гостинцем»
Сьогодні, 14:05
У Луцьку «одружилася» пара школярів. ФОТО
Сьогодні, 14:02
У Ковелі взимку відключатимуть гарячу воду
Сьогодні, 13:48
Молодик обкрадав волинян на цвинтарі
Сьогодні, 13:33
Рятувальники закликають утриматись від походів у Карпати через негоду
Сьогодні, 13:33
Схожі новини
Через ремонт на станції ковельська вулиця залишилася без води Через ремонт на станції ковельська вулиця залишилася без води
20 листопад, 13:55
У Ковелі на деяких вулицях не буде води У Ковелі на деяких вулицях не буде води
25 жовтень, 09:47
Мешканці села на Волині сидітимуть без води Мешканці села на Волині сидітимуть без води
28 вересень, 12:29
Мешканці чотирьох вулиць Ковеля сидітимуть без води Мешканці чотирьох вулиць Ковеля сидітимуть без води
26 вересень, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки волинян цьогоріч купили «мажорні» номери для свого авто
Сьогодні, 14:10
 0
Поліція розшукує 32-річного волинянина
Сьогодні, 14:07
 0
У Луцьку підприємцю дозволили будувати торговий центр за «Гостинцем»
Сьогодні, 14:05
 0
У Луцьку «одружилася» пара школярів. ФОТО
Сьогодні, 14:02
 0
У Ковелі взимку відключатимуть гарячу воду
Сьогодні, 13:48
 0
Медіа
відео
1/8