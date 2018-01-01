У Луцьку «одружилася» пара школярів. ФОТО
Сьогодні, 14:02
Учні школи-гімназії №21 відтворили урочисту реєстрацію шлюбу.
Про це повідомили на Facebook-сторінці головного територіального управління юстиції у Волинській області.
У приміщенні Учням розповіли про історію створення органів державної реєстрації актів цивільного стану, їх функції.
«Відповідаючи на запитання, діти демонстрували хороші знання з сімейного права. А от їх запитання були далеко не дитячими», – йдеться у повідомленні.
Також школярам запропонували відтворити урочисту церемонію реєстрації шлюбу.
«Вони фантастично швидко ввійшли у роль ведучого урочистої церемонії, роль наречених, батьків і навіть музикантів і надзвичайно креативно відтворили всю процедуру», – пишуть на сторінці управління юстиції.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці головного територіального управління юстиції у Волинській області.
У приміщенні Учням розповіли про історію створення органів державної реєстрації актів цивільного стану, їх функції.
«Відповідаючи на запитання, діти демонстрували хороші знання з сімейного права. А от їх запитання були далеко не дитячими», – йдеться у повідомленні.
Також школярам запропонували відтворити урочисту церемонію реєстрації шлюбу.
«Вони фантастично швидко ввійшли у роль ведучого урочистої церемонії, роль наречених, батьків і навіть музикантів і надзвичайно креативно відтворили всю процедуру», – пишуть на сторінці управління юстиції.
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