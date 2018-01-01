вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку «одружилася» пара школярів. ФОТО

У Луцьку «одружилася» пара школярів. ФОТО
Учні школи-гімназії №21 відтворили урочисту реєстрацію шлюбу.

Про це повідомили на Facebook-сторінці головного територіального управління юстиції у Волинській області.

У приміщенні Учням розповіли про історію створення органів державної реєстрації актів цивільного стану, їх функції.

«Відповідаючи на запитання, діти демонстрували хороші знання з сімейного права. А от їх запитання були далеко не дитячими», – йдеться у повідомленні.

Також школярам запропонували відтворити урочисту церемонію реєстрації шлюбу.

«Вони фантастично швидко ввійшли у роль ведучого урочистої церемонії, роль наречених, батьків і навіть музикантів і надзвичайно креативно відтворили всю процедуру», – пишуть на сторінці управління юстиції.
У Луцьку «одружилася» пара школярів. ФОТО
У Луцьку «одружилася» пара школярів. ФОТО
У Луцьку «одружилася» пара школярів. ФОТО
У Луцьку «одружилася» пара школярів. ФОТО
У Луцьку «одружилася» пара школярів. ФОТО
У Луцьку «одружилася» пара школярів. ФОТО
У Луцьку «одружилася» пара школярів. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шлюб, Луцьк, РАЦС, школяр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни отримують фейкові виклики до військкомату
У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО
Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліція розшукує 32-річного волинянина
Сьогодні, 14:07
У Луцьку підприємцю дозволили будувати торговий центр за «Гостинцем»
Сьогодні, 14:05
У Луцьку «одружилася» пара школярів. ФОТО
Сьогодні, 14:02
У Ковелі взимку відключатимуть гарячу воду
Сьогодні, 13:48
Молодик обкрадав волинян на цвинтарі
Сьогодні, 13:33
Схожі новини
Школярі з подарунками відвідали геріатричний пансіонат у Луцьку. ФОТО Школярі з подарунками відвідали геріатричний пансіонат у Луцьку. ФОТО
09 жовтень, 18:49
Повідомили, скільки учнів навчаються в луцьких школах Повідомили, скільки учнів навчаються в луцьких школах
19 вересень, 10:17
У Луцьку збили 11-річного школяра У Луцьку збили 11-річного школяра
07 вересень, 11:08
У Луцьку замовили проект реконструкції РАЦСу У Луцьку замовили проект реконструкції РАЦСу
20 серпень, 10:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки волинян цьогоріч купили «мажорні» номери для свого авто
Сьогодні, 14:10
 0
Поліція розшукує 32-річного волинянина
Сьогодні, 14:07
 0
У Луцьку підприємцю дозволили будувати торговий центр за «Гостинцем»
Сьогодні, 14:05
 0
У Луцьку «одружилася» пара школярів. ФОТО
Сьогодні, 14:02
 0
У Ковелі взимку відключатимуть гарячу воду
Сьогодні, 13:48
 0
Медіа
відео
1/8