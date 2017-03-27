Скільки волинян цьогоріч купили «мажорні» номери для свого авто





Про це розповів начальник Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області Олександр Малашко, - пише інтернет-видання



«За попередній рік і за поточний було зареєстровано лише 14 індивідуальних номерів. Це значно менше, ніж в попередні роки. Але і досі надходять різні заяви. Якось був навіть напис «ЖИР», – розповів посадовець.



Найчастіше для індивідуальних номерів замовляють написи, пов’язані із назвою фірм чи брендів, а також – професією та іменем.



Вартість особливого напису для номерного знаку залежить від кількості символів (найменше – три), і в середньому становить тисячу гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині зменшується кількість автомобілів, для яких оформляють особливі номерні знаки.Про це розповів начальник Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області, - пише інтернет-видання Волинь24 «За попередній рік і за поточний було зареєстровано лише 14 індивідуальних номерів. Це значно менше, ніж в попередні роки. Але і досі надходять різні заяви. Якось був навіть напис «ЖИР», – розповів посадовець.Найчастіше для індивідуальних номерів замовляють написи, пов’язані із назвою фірм чи брендів, а також – професією та іменем.Вартість особливого напису для номерного знаку залежить від кількості символів (найменше – три), і в середньому становить тисячу гривень.

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