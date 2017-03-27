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Скільки волинян цьогоріч купили «мажорні» номери для свого авто

Скільки волинян цьогоріч купили «мажорні» номери для свого авто
На Волині зменшується кількість автомобілів, для яких оформляють особливі номерні знаки.

Про це розповів начальник Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області Олександр Малашко, - пише інтернет-видання Волинь24.

«За попередній рік і за поточний було зареєстровано лише 14 індивідуальних номерів. Це значно менше, ніж в попередні роки. Але і досі надходять різні заяви. Якось був навіть напис «ЖИР», – розповів посадовець.

Найчастіше для індивідуальних номерів замовляють написи, пов’язані із назвою фірм чи брендів, а також – професією та іменем.

Вартість особливого напису для номерного знаку залежить від кількості символів (найменше – три), і в середньому становить тисячу гривень.

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Теги: номери, Волинь, реєстрація
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