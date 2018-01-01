Поліція розшукує 32-річного волинянина
Сьогодні, 14:07
Поліція розшукує безвісти зниклого волинянина, жителя міста Рожища Олега Верешка, який поїхав на заробітки до Росії та не повернувся.
Про це повідомляє прес-служба Рожищенського відділку поліції, - пише Район.Рожище.
32-річний безвісти зниклий Олег Верешко в листопаді 2014 року, перебуваючи на тимчасових заробітках в Росії, втратив зв’язок з рідними та наразі місце перебування його невідоме.
Прикмети: зріст 165-170 сантиметрів, обличчя овальне, волосся світле, брови дугоподібні, очі світлі, губи товсті.
За даним фактом СВ Рожищенського відділення поліції Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 115 КК України.
Усім, кому відома будь-яка інформація про чоловіка, просять повідомити поліцію.
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Про це повідомляє прес-служба Рожищенського відділку поліції, - пише Район.Рожище.
32-річний безвісти зниклий Олег Верешко в листопаді 2014 року, перебуваючи на тимчасових заробітках в Росії, втратив зв’язок з рідними та наразі місце перебування його невідоме.
Прикмети: зріст 165-170 сантиметрів, обличчя овальне, волосся світле, брови дугоподібні, очі світлі, губи товсті.
За даним фактом СВ Рожищенського відділення поліції Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 115 КК України.
Усім, кому відома будь-яка інформація про чоловіка, просять повідомити поліцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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