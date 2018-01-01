Як волинянам розмитнити «євробляхи»: перелік документів
Сьогодні, 14:49
Власникам легкових авто на єврономерах не треба вивозити його з України, щоб розмитнити за пільговими тарифами.
Про це говорили на робочій зустрічі, яка відбулась за ініціативою громадських організацій Волині з керівництвом Волинської митниці ДФС, - йдеться на сайті Територіальні органи ДФС у Волинській області.
На ній, зокрема, керівник ГО «Автомайдан Волині» Сергій Поха перелічив найбільш типові запитання, що виникають у власників або користувачів транспортних засобів, ввезених в Україну в митних режимах «транзит» або «тимчасове ввезення».
Передусім Волинська митниця ДФС звертає увагу автомобілістів, що норми зміненого 25 листопада законодавства стосуються тільки легкових автомобілів. Вони класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно УКТЗЕД (легкові автомобілі для перевезення пасажирів).
По-друге, для їхнього декларування та випуску у вільний обіг громадянин може звернутися до будь-якого органу доходів і зборів, а не тільки за місцем реєстрації або тих, що знаходяться у пунктах пропуску через державний кордон.
Для випуску автомобіля у вільний обіг громадянин повинен представити документи:
- що підтверджують право власності на авто;
- що підтверджують зняття цього авто з обліку в іншій країні;
- що підтверджують вартість цього автомобіля;
- технічні характеристики автомобіля (техпаспорт);
- митну декларацію за формою, встановленою для підприємств.
Сертифікат відповідності екологічним нормам не вимагатимуть.
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Про це говорили на робочій зустрічі, яка відбулась за ініціативою громадських організацій Волині з керівництвом Волинської митниці ДФС, - йдеться на сайті Територіальні органи ДФС у Волинській області.
На ній, зокрема, керівник ГО «Автомайдан Волині» Сергій Поха перелічив найбільш типові запитання, що виникають у власників або користувачів транспортних засобів, ввезених в Україну в митних режимах «транзит» або «тимчасове ввезення».
Передусім Волинська митниця ДФС звертає увагу автомобілістів, що норми зміненого 25 листопада законодавства стосуються тільки легкових автомобілів. Вони класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно УКТЗЕД (легкові автомобілі для перевезення пасажирів).
По-друге, для їхнього декларування та випуску у вільний обіг громадянин може звернутися до будь-якого органу доходів і зборів, а не тільки за місцем реєстрації або тих, що знаходяться у пунктах пропуску через державний кордон.
Для випуску автомобіля у вільний обіг громадянин повинен представити документи:
- що підтверджують право власності на авто;
- що підтверджують зняття цього авто з обліку в іншій країні;
- що підтверджують вартість цього автомобіля;
- технічні характеристики автомобіля (техпаспорт);
- митну декларацію за формою, встановленою для підприємств.
Сертифікат відповідності екологічним нормам не вимагатимуть.
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