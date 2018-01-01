Як святкували весілля на Волині майже 40 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 15:24
Показали фото весілля у Рожищі у 1980-их роках.
Фото розмістив фотограф Микола Катеринюк у мережі Facebook, – передає Район.Рожище.
«Згадаймо ретро весілля 80-х», – написав чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото розмістив фотограф Микола Катеринюк у мережі Facebook, – передає Район.Рожище.
«Згадаймо ретро весілля 80-х», – написав чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як святкували весілля на Волині майже 40 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 15:24
Анонімний меценат з Нідерландів виставив свої картини у Ковелі
Сьогодні, 15:16
У селі на Волині жінка підпалила дровітню односельця
Сьогодні, 15:07
Як волинянам розмитнити «євробляхи»: перелік документів
Сьогодні, 14:49
Медіа