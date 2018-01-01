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Як святкували весілля на Волині майже 40 років тому. РЕТРОФОТО

Як святкували весілля на Волині майже 40 років тому. РЕТРОФОТО
Показали фото весілля у Рожищі у 1980-их роках.

Фото розмістив фотограф Микола Катеринюк у мережі Facebook, – передає Район.Рожище.

«Згадаймо ретро весілля 80-х», – написав чоловік.
Як святкували весілля на Волині майже 40 років тому. РЕТРОФОТО
Як святкували весілля на Волині майже 40 років тому. РЕТРОФОТО
Як святкували весілля на Волині майже 40 років тому. РЕТРОФОТО
Як святкували весілля на Волині майже 40 років тому. РЕТРОФОТО
Як святкували весілля на Волині майже 40 років тому. РЕТРОФОТО
Як святкували весілля на Волині майже 40 років тому. РЕТРОФОТО
Як святкували весілля на Волині майже 40 років тому. РЕТРОФОТО
Як святкували весілля на Волині майже 40 років тому. РЕТРОФОТО
Як святкували весілля на Волині майже 40 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: ретрофото, Волинь, Рожище, весілля
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