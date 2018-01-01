Як святкували весілля на Волині майже 40 років тому. РЕТРОФОТО





Фото розмістив фотограф Микола Катеринюк у мережі Facebook, – передає



«Згадаймо ретро весілля 80-х», – написав чоловік.



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