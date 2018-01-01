MONATIK став співаком осені в Україні





Імена тріумфаторів першими дізналися глядачі "M1 Music Awards News",- пише



Головний музичний телеканал країни М1 оголосив кращих українських артистів осені в рамках премії "M1 Music Awards. 4 Seasons".



Переможці в семи номінаціях визначаються за результатами рейтингу показу кліпу на каналі. У сезоні "Осінь" нагороди розподілилися наступним чином:



Хіт осені:

Kazka - Плакала



Кліп осені:

MONATIK - Зашиває душу



Співак осені:

MONATIK



Співачка осені:

NK | Настя Каменських



Група осені:

Mozgi



Проект осені:

Потап & Олег Винник - Найкращий день OST "Скажені Весілля"



Прорив осені:

Kazka - Плакала



Четверта церемонія нагородження премії "M1 Music Awards" "M1 Music Awards. 4 Seasons" відбудеться вже 1 грудня в Палаці спорту в Києві.



У масштабному гала-концерті свої ексклюзивні концертні номери представлять Тіна Кароль, "Время и Стекло", MONATIK, NK | Настя Каменських, Alyosha, ALEKSEEV, THE HARDKISS, Michelle Andrade, Ірина Білик, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульська, KAZKA, Олександр Пономарьов та "Антитіла". Музичним продюсером премії стала відома співачка, володарка чотирьох нагород "М1 Music Awards" Тіна Кароль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Телеканал М1 кращим співаком осені назвав артиста з Луцька Монатіка.Імена тріумфаторів першими дізналися глядачі "M1 Music Awards News",- пише Обозреватель Головний музичний телеканал країни М1 оголосив кращих українських артистів осені в рамках премії "M1 Music Awards. 4 Seasons".Переможці в семи номінаціях визначаються за результатами рейтингу показу кліпу на каналі. У сезоні "Осінь" нагороди розподілилися наступним чином:Хіт осені:Kazka - ПлакалаКліп осені:MONATIK - Зашиває душуСпівак осені:MONATIKСпівачка осені:NK | Настя КаменськихГрупа осені:MozgiПроект осені:Потап & Олег Винник - Найкращий день OST "Скажені Весілля"Прорив осені:Kazka - ПлакалаЧетверта церемонія нагородження премії "M1 Music Awards" "M1 Music Awards. 4 Seasons" відбудеться вже 1 грудня в Палаці спорту в Києві.У масштабному гала-концерті свої ексклюзивні концертні номери представлять Тіна Кароль, "Время и Стекло", MONATIK, NK | Настя Каменських, Alyosha, ALEKSEEV, THE HARDKISS, Michelle Andrade, Ірина Білик, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульська, KAZKA, Олександр Пономарьов та "Антитіла". Музичним продюсером премії стала відома співачка, володарка чотирьох нагород "М1 Music Awards" Тіна Кароль.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію