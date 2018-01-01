Два місяці без грошей: під Луцьком страйкують працівники сортувальної станції. ВІДЕО
Сьогодні, 15:50
Поблизу Брищенського сміттєзвалища страйкують працівники сміттєсортувальної станції.
Установу закрили уже місяць тому, однак зарплату людям досі не видали, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Мітингувальники кажуть: кілька років підприємство працювало успішно. До липня цього року, коли на сміттєсортувальну станцію прийшов новий керівник. Тоді, за словами працівників, почалися негаразди з фінансами.
Зрештою, працівники написали заяви на директора підприємства в поліцію, прокуратуру та управління держпраці.
Деталі - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Установу закрили уже місяць тому, однак зарплату людям досі не видали, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Мітингувальники кажуть: кілька років підприємство працювало успішно. До липня цього року, коли на сміттєсортувальну станцію прийшов новий керівник. Тоді, за словами працівників, почалися негаразди з фінансами.
Зрештою, працівники написали заяви на директора підприємства в поліцію, прокуратуру та управління держпраці.
Деталі - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
наша влада стоїть там як обісрана...а хто цього обісцяного директора назначив? не вони?
Останні новини
У Києві 200 активістів захопили торговий центр
Сьогодні, 16:30
На луцькій вулиці комунальники відремонтували прорив труби
Сьогодні, 15:52
Два місяці без грошей: під Луцьком страйкують працівники сортувальної станції. ВІДЕО
Сьогодні, 15:50
Як святкували весілля на Волині майже 40 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 15:24
Анонімний меценат з Нідерландів виставив свої картини у Ковелі
Сьогодні, 15:16
Медіа