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Два місяці без грошей: під Луцьком страйкують працівники сортувальної станції. ВІДЕО

Два місяці без грошей: під Луцьком страйкують працівники сортувальної станції. ВІДЕО
Поблизу Брищенського сміттєзвалища страйкують працівники сміттєсортувальної станції.

Установу закрили уже місяць тому, однак зарплату людям досі не видали, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Мітингувальники кажуть: кілька років підприємство працювало успішно. До липня цього року, коли на сміттєсортувальну станцію прийшов новий керівник. Тоді, за словами працівників, почалися негаразди з фінансами.

Зрештою, працівники написали заяви на директора підприємства в поліцію, прокуратуру та управління держпраці.

Деталі - у сюжеті.


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Теги: сміття, гроші, зарплата
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Коментарі 1
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наша влада стоїть там як обісрана...а хто цього обісцяного директора назначив? не вони?
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