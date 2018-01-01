Два місяці без грошей: під Луцьком страйкують працівники сортувальної станції. ВІДЕО





Установу закрили уже місяць тому, однак зарплату людям досі не видали, - йдеться в сюжеті



Мітингувальники кажуть: кілька років підприємство працювало успішно. До липня цього року, коли на сміттєсортувальну станцію прийшов новий керівник. Тоді, за словами працівників, почалися негаразди з фінансами.



Зрештою, працівники написали заяви на директора підприємства в поліцію, прокуратуру та управління держпраці.



Деталі - у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Брищенського сміттєзвалища страйкують працівники сміттєсортувальної станції.Установу закрили уже місяць тому, однак зарплату людям досі не видали, - йдеться в сюжеті 12 каналу Мітингувальники кажуть: кілька років підприємство працювало успішно. До липня цього року, коли на сміттєсортувальну станцію прийшов новий керівник. Тоді, за словами працівників, почалися негаразди з фінансами.Зрештою, працівники написали заяви на директора підприємства в поліцію, прокуратуру та управління держпраці.Деталі - у сюжеті.

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