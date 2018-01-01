На луцькій вулиці комунальники відремонтували прорив труби





Про це пише прес-служба КП «Луцькводоканал», – повідомляє сайт



При розкопуванні місця аварії виявили пошкодження чавунної труби, а саме поперечний перелом труби та поздовжню тріщину довжиною близько метра. Ремонтній бригаді знадобився певний час для пошуку та монтажу необхідних матеріалів, із допомогою яких було замінено ушкоджену частину труби.



У понеділок, 26 листопада, ремонтні роботи завершили, а водопостачання у квартирах людей відновили. Оскільки місце ушкодження після ремонту потребувало додаткового обстеження, котлован не загортали.



А 28 листопада виявили підтікання води на стику в зоні ремонту. Працівники КП «Луцькводоканал» усунули проблему і вдалися до необхідних заходів для уникнення можливих підтікань в подальшому.



Котлован кілька днів перебуватиме відкритим, оскільки необхідно досконало відстежити та переконатись у відсутності підтікань на стиках, та унеможливити їх виникнення в подальшому. За кілька днів, коли фахівці переконаються в достатній надійності труб після проведення ремонту, на даній ділянці котлован засиплють і відновлять благоустрій території після ремонту. Вода в оселях мешканців будинку є.

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