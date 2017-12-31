Луцькі художники зробили перший в Україні «живий» мурал. ФОТО. ВІДЕО





Віталіна Борисюк та Юрій Карась, - пише



Як розповів художник Юрій Карась, мурал створювали упродовж 2-х тижнів, працюючи за важких погодних умов. Розпис виконували, використовуючи спеціальний спрей та акрилові фарби.



«Древні індійські легенди розповідають, що в часи Лемурії (гіпотетичний затонулий континент в Індійському океані) слони могли літати. Ми розвинули тему цих легенд і доповнили їх своїми вигадками. Так з'явились літаючі міста, які будувались на спинах цих могутніх велетнів», – розповідає митець про ідею малюнку.



«Уявіть світ, в якому кожне місто розміщувалося б на спині літаючого слона! Одним з таких міст стало б Рівне. Воно подорожувало б світом, і кожен його мешканець спостерігав би за безмежністю Землі», – резюмував він.



Мурал «Літаюче місто» використовує технологію доповненої реальності: якщо навести на нього камеру смартфону або планшету, використовуючи спеціальний додаток, то зображені на стіні слони починають летітити.



Подивитися, як це відбувається, можна у сюжеті UA:Рівне.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному в рамках проекту The Street Walls створили перший в Україні digital-мурал з технологією доповненої реальності AR. Проект, який отримав назву «Літаюче місто», втілювала команда луцьких художників «Magic Art Group»:та, - пише Конкурент . Ініціатор проекту – громадська організація «Платформа взаємодій «Простір». Роботи проводилися за підтримки Українського культурного фонду.Як розповів художник Юрій Карась, мурал створювали упродовж 2-х тижнів, працюючи за важких погодних умов. Розпис виконували, використовуючи спеціальний спрей та акрилові фарби.«Древні індійські легенди розповідають, що в часи Лемурії (гіпотетичний затонулий континент в Індійському океані) слони могли літати. Ми розвинули тему цих легенд і доповнили їх своїми вигадками. Так з'явились літаючі міста, які будувались на спинах цих могутніх велетнів», – розповідає митець про ідею малюнку.«Уявіть світ, в якому кожне місто розміщувалося б на спині літаючого слона! Одним з таких міст стало б Рівне. Воно подорожувало б світом, і кожен його мешканець спостерігав би за безмежністю Землі», – резюмував він.Мурал «Літаюче місто» використовує технологію доповненої реальності: якщо навести на нього камеру смартфону або планшету, використовуючи спеціальний додаток, то зображені на стіні слони починають летітити.Подивитися, як це відбувається, можна у сюжеті UA:Рівне.Завантажити спеціальний додаток можна тут

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