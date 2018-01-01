У Києві 200 активістів захопили торговий центр





Про це повідомляє організація "Сокіл" на своєму Telegram-каналі, - пише



Вони стверджують, що не створюють жодних перешкод для роботи українських магазинів на території ТРЦ.



Організація вимагає закрити торговий центр, тому що, за їхніми словами, він належить російським бізнесменам.



"Вимагаємо припинити фінансування тероризму та вбивства українських солдатів за рахунок коштів, які виводяться з України через ТРЦ", — йдеться в повідомленні організації.



Поліція спробувала завадити захопленню будівлі, оточила радикалів і спробували вивести їх з торгового центру. Внаслідок цого виникла сутичка. Правоохоронці затримали заступника голови "Сокола" Івана Косенка.



Також націоналістична організація повідомляє, що внаслідок штовханини з поліцією постраждала одна жінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві 28 листопада близько 200 активістів націоналістичної організації "Сокіл" зайшли в будівлю "Ocean Plaza" на вулиці Антоновича і заявили, що беруть торгово-розважальний центр під свій контроль.Про це повідомляє організація "Сокіл" на своєму Telegram-каналі, - пише 24 канал Вони стверджують, що не створюють жодних перешкод для роботи українських магазинів на території ТРЦ.Організація вимагає закрити торговий центр, тому що, за їхніми словами, він належить російським бізнесменам."Вимагаємо припинити фінансування тероризму та вбивства українських солдатів за рахунок коштів, які виводяться з України через ТРЦ", — йдеться в повідомленні організації.Поліція спробувала завадити захопленню будівлі, оточила радикалів і спробували вивести їх з торгового центру. Внаслідок цого виникла сутичка. Правоохоронці затримали заступника голови "Сокола" Івана Косенка.Також націоналістична організація повідомляє, що внаслідок штовханини з поліцією постраждала одна жінка.

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