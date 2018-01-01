Синоптики обіцяють пониження температури до -16° на заході
Сьогодні, 18:33
У четвер, 29 листопада, в усіх регіонах України похолодає, без опадів.
На сході без опадів, температура вночі до -15°, вдень до -2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -8°, вдень до 0°, - повідомляє Уніан.
На заході України без опадів. Температура вночі до -16°, вдень до -4°.
У північних областях сонячно. Температура вночі до -13°, вдень до -5°. У центрі без опадів, температура вночі до -16°, вдень до -2°.
За народним прогнозом, 29 листопада — день Святого Матвія, апостола і євангеліста, Єфросинії, Семена. Якщо в день апостола Матвія віють буйні вітри, то бути хуртовинам і хуртовинам до Миколи зимового (19 грудня).
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На сході без опадів, температура вночі до -15°, вдень до -2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -8°, вдень до 0°, - повідомляє Уніан.
На заході України без опадів. Температура вночі до -16°, вдень до -4°.
У північних областях сонячно. Температура вночі до -13°, вдень до -5°. У центрі без опадів, температура вночі до -16°, вдень до -2°.
За народним прогнозом, 29 листопада — день Святого Матвія, апостола і євангеліста, Єфросинії, Семена. Якщо в день апостола Матвія віють буйні вітри, то бути хуртовинам і хуртовинам до Миколи зимового (19 грудня).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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