Синоптики обіцяють пониження температури до -16° на заході





На сході без опадів, температура вночі до -15°, вдень до -2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -8°, вдень до 0°, - повідомляє



На заході України без опадів. Температура вночі до -16°, вдень до -4°.



У північних областях сонячно. Температура вночі до -13°, вдень до -5°. У центрі без опадів, температура вночі до -16°, вдень до -2°.



За народним прогнозом, 29 листопада — день Святого Матвія, апостола і євангеліста, Єфросинії, Семена. Якщо в день апостола Матвія віють буйні вітри, то бути хуртовинам і хуртовинам до Миколи зимового (19 грудня).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 29 листопада, в усіх регіонах України похолодає, без опадів.На сході без опадів, температура вночі до -15°, вдень до -2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -8°, вдень до 0°, - повідомляє Уніан На заході України без опадів. Температура вночі до -16°, вдень до -4°.У північних областях сонячно. Температура вночі до -13°, вдень до -5°. У центрі без опадів, температура вночі до -16°, вдень до -2°.За народним прогнозом, 29 листопада — день Святого Матвія, апостола і євангеліста, Єфросинії, Семена. Якщо в день апостола Матвія віють буйні вітри, то бути хуртовинам і хуртовинам до Миколи зимового (19 грудня).

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