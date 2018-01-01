У Луцьку розшукують кучерявих людей для проведення кінопоказу

Лучан кличуть на безкоштовний кінопоказ фільму «Кучерявка Сью».У п'ятницю, 30 листопада, у приміщенні Молодіжного центру Волині (вул. Градний Узвіз, 5) відбудеться вечірній кіноперегляд від проекту «Lutsk night cinema».Захід розпочнеться о 20:00. Цього разу креативна команда проекту вирішила показати глядачам картину «Кучерявка Сью».«Чому саме цей фільм? Він досить позитивний, створює таку затишну, сімейну, майже новорічну (чи в когось різдвяну) атмосферу. Це досить приємна стрічка із дуже милою головною героїнею. Саме такі історії хочеться бачити напередодні свят», – говорять про свій вибір учасники проекту.«Lutsk night cinema» вже існує понад 6 років. Проект пропагує здоровий спосіб життя, надає лучанам та гостям міста якісний культурний відпочинок. На захід забороняється приносити алкоголь або приходити у нетверезому стані. При порушенні правил організатори мають право провести порушника до виходу.Вхід на подію вільний та безкоштовний, без реєстрації. На захід може прийти кожен. Організатори радять брати із собою теплі напої, теплі покривала та не менш теплих людей, із якими дивитися фільми завжди приємніше.Слідкуйте за новинами проекту «Lutsk night cinema» та майбутніми заходами на сторінках у Facebook та Instagram.