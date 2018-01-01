Показали, як у Рожищі облагородили сквер. ФОТО
Сьогодні, 20:23
У Рожищі озеленили сквер «Борцям за волю та незалежність України».
Про йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
Упродовж жовтня-листопада працівники підприємства «Парки та сквери міста Луцька» підготували та зачистили ґрунт, засіяли й утрамбували траву відповідно до технологій озеленення та висадили туї.
Зауважимо, що в перелік робіт увіходили затрати на придбання посівного матеріалу й саджанців туї, зачистка території, підготовка та вирівнювання ґрунту, посів, посадка.
«За словами працівників підприємства, є три види бур’янів: весняні, літні та осінні. Для того, щоб їх максимально знищити й сформувати гарний газон, згідно з процедурою бур’яни три рази протравлювали. Упевнений, люди спостерігали, як час від часу позеленілі схили ставали жовтими. І так кілька разів. Згодом спеціалісти вибрали оптимальний період, щоб засіяти траву й насіння нормально вкущилося. Як результат, бачимо гарний газон. Прикро, що навіть на прибраній території, де гарно зійшла трава, є людські сліди, витоптані «кратери». Але загалом маємо гарний очікуваний результат», – каже міський голова В’ячеслав Поліщук.
Відповідно до домовленостей із працівниками підприємства «Парки та сквери міста Луцька» остаточний термін приведення скверу в естетичний стан продовжать навесні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
Упродовж жовтня-листопада працівники підприємства «Парки та сквери міста Луцька» підготували та зачистили ґрунт, засіяли й утрамбували траву відповідно до технологій озеленення та висадили туї.
Зауважимо, що в перелік робіт увіходили затрати на придбання посівного матеріалу й саджанців туї, зачистка території, підготовка та вирівнювання ґрунту, посів, посадка.
«За словами працівників підприємства, є три види бур’янів: весняні, літні та осінні. Для того, щоб їх максимально знищити й сформувати гарний газон, згідно з процедурою бур’яни три рази протравлювали. Упевнений, люди спостерігали, як час від часу позеленілі схили ставали жовтими. І так кілька разів. Згодом спеціалісти вибрали оптимальний період, щоб засіяти траву й насіння нормально вкущилося. Як результат, бачимо гарний газон. Прикро, що навіть на прибраній території, де гарно зійшла трава, є людські сліди, витоптані «кратери». Але загалом маємо гарний очікуваний результат», – каже міський голова В’ячеслав Поліщук.
Відповідно до домовленостей із працівниками підприємства «Парки та сквери міста Луцька» остаточний термін приведення скверу в естетичний стан продовжать навесні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Києві в басейні фітнес-клубу потонув молодий чоловік
Сьогодні, 20:48
Показали, як у Рожищі облагородили сквер. ФОТО
Сьогодні, 20:23
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 29 листопада
Сьогодні, 20:00
Луцькі школи позмагаються у «Битві за мультиборд»
Сьогодні, 19:42
Медіа