Показали, як у Рожищі облагородили сквер. ФОТО

У Рожищі озеленили сквер «Борцям за волю та незалежність України».Про йдеться на сайті Рожищенської міської ради.Упродовж жовтня-листопада працівники підприємства «Парки та сквери міста Луцька» підготували та зачистили ґрунт, засіяли й утрамбували траву відповідно до технологій озеленення та висадили туї.Зауважимо, що в перелік робіт увіходили затрати на придбання посівного матеріалу й саджанців туї, зачистка території, підготовка та вирівнювання ґрунту, посів, посадка.«За словами працівників підприємства, є три види бур’янів: весняні, літні та осінні. Для того, щоб їх максимально знищити й сформувати гарний газон, згідно з процедурою бур’яни три рази протравлювали. Упевнений, люди спостерігали, як час від часу позеленілі схили ставали жовтими. І так кілька разів. Згодом спеціалісти вибрали оптимальний період, щоб засіяти траву й насіння нормально вкущилося. Як результат, бачимо гарний газон. Прикро, що навіть на прибраній території, де гарно зійшла трава, є людські сліди, витоптані «кратери». Але загалом маємо гарний очікуваний результат», – каже міський головаВідповідно до домовленостей із працівниками підприємства «Парки та сквери міста Луцька» остаточний термін приведення скверу в естетичний стан продовжать навесні.