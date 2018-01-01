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Показали, як у Рожищі облагородили сквер. ФОТО

Показали, як у Рожищі облагородили сквер. ФОТО
У Рожищі озеленили сквер «Борцям за волю та незалежність України».

Про йдеться на сайті Рожищенської міської ради.

Упродовж жовтня-листопада працівники підприємства «Парки та сквери міста Луцька» підготували та зачистили ґрунт, засіяли й утрамбували траву відповідно до технологій озеленення та висадили туї.

Зауважимо, що в перелік робіт увіходили затрати на придбання посівного матеріалу й саджанців туї, зачистка території, підготовка та вирівнювання ґрунту, посів, посадка.

«За словами працівників підприємства, є три види бур’янів: весняні, літні та осінні. Для того, щоб їх максимально знищити й сформувати гарний газон, згідно з процедурою бур’яни три рази протравлювали. Упевнений, люди спостерігали, як час від часу позеленілі схили ставали жовтими. І так кілька разів. Згодом спеціалісти вибрали оптимальний період, щоб засіяти траву й насіння нормально вкущилося. Як результат, бачимо гарний газон. Прикро, що навіть на прибраній території, де гарно зійшла трава, є людські сліди, витоптані «кратери». Але загалом маємо гарний очікуваний результат», – каже міський голова В’ячеслав Поліщук.

Відповідно до домовленостей із працівниками підприємства «Парки та сквери міста Луцька» остаточний термін приведення скверу в естетичний стан продовжать навесні.

Показали, як у Рожищі облагородили сквер. ФОТО
Показали, як у Рожищі облагородили сквер. ФОТО
Показали, як у Рожищі облагородили сквер. ФОТО
Показали, як у Рожищі облагородили сквер. ФОТО
Показали, як у Рожищі облагородили сквер. ФОТО
Показали, як у Рожищі облагородили сквер. ФОТО
Показали, як у Рожищі облагородили сквер. ФОТО

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Теги: Рожище, сквер
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