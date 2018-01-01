У Києві в басейні фітнес-клубу потонув молодий чоловік





Про це повідомляють Вартові еспресо у Facebook.



Зазначається, що інцидент стався в одному із закладів мережі фітнес-клубів "Sport Life" на вулиці Волоська, 62, в Подільському районі столиці.



"Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Обставини загибелі чоловіка встановлюються", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в середу, 28 листопада, в басейні спортклубу потонув 30-річний чоловік.Про це повідомляють Вартові еспресо у Facebook.Зазначається, що інцидент стався в одному із закладів мережі фітнес-клубів "Sport Life" на вулиці Волоська, 62, в Подільському районі столиці."Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Обставини загибелі чоловіка встановлюються", - йдеться в повідомленні.

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