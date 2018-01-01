Луцькі школи позмагаються у «Битві за мультиборд»





Про це повідомили на сторінці Громадянського Руху у Facebook, - пише



Юні вундеркінди усіх луцьких шкіл зможуть позмагатися за цінний та корисний приз – сучасну інтерактивну панель MultiBoard.



Такий девайс значно покращує ефективність навчання, адже заняття з ним поєднують кілька видів пам’яті: візуальну, аудіальну, емоційну і тактильну. А робота на уроці приносить дітям масу задоволення. Уже майже рік це відчувають на собі вихованці Луцької школи №1, які захоплено поринають в усі тонкощі навчального процесу, використовуючи подарований Андрієм Покровським мультиборд.



Інтерактивну панель, що обов’язково стане чудовим помічником для учнів та вчителів, матимуть нагоду отримати дві школи. Саме успішність та ерудованість школярів стане основним критерієм у визначенні переможців, яке відбуватиметься за результатами проходження міського етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міської ради, бізнесмен Андрій Покровський та Громадянський Рух «СВІДОМІ» оголошують унікальний конкурс для загальноосвітніх навчальних закладів Луцька – «Битва за мультиборд».Про це повідомили на сторінці Громадянського Руху у Facebook, - пише Конкурент Юні вундеркінди усіх луцьких шкіл зможуть позмагатися за цінний та корисний приз – сучасну інтерактивну панель MultiBoard.Такий девайс значно покращує ефективність навчання, адже заняття з ним поєднують кілька видів пам’яті: візуальну, аудіальну, емоційну і тактильну. А робота на уроці приносить дітям масу задоволення. Уже майже рік це відчувають на собі вихованці Луцької школи №1, які захоплено поринають в усі тонкощі навчального процесу, використовуючи подарований Андрієм Покровським мультиборд.Інтерактивну панель, що обов’язково стане чудовим помічником для учнів та вчителів, матимуть нагоду отримати дві школи. Саме успішність та ерудованість школярів стане основним критерієм у визначенні переможців, яке відбуватиметься за результатами проходження міського етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

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