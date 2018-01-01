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150 доларів за авто: подробиці затримання поліцейського на Волині

150 доларів за авто: подробиці затримання поліцейського на Волині
Викритий на одержанні хабара начальник райвідділу поліції на Волині налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від волинянина за безперешкодне переміщення незаконно видобутого бурштину-сирцю територією району.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці УСБУ в області у соціальній мережі Facebook.

На Волині працівники СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області викрили на систематичних хабарах начальника одного із райвідділів поліції.

Оперативники спецслужби встановили, що підполковник поліції налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від волинянина за безперешкодне переміщення незаконно видобутого бурштину-сирцю територією району. Вартість «послуг» зловмисника становила 150 доларів за кожний автомобіль із нелегальним вантажем.

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Правоохоронці затримали хабарника в одному з населених пунктів району під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди обсягом 1200 доларів США. Раніше оперативники спецслужби задокументували два факти отримання поліцейським хабарів загальною сумою 1500 доларів.

У межах розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України кримінального провадження тривають слідчі дії.

150 доларів за авто: подробиці затримання поліцейського на Волині
150 доларів за авто: подробиці затримання поліцейського на Волині
150 доларів за авто: подробиці затримання поліцейського на Волині

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Теги: хабар, Волинь, СБУ
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