У виборчкомі під Луцьком – стовпотворіння. ВІДЕО





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У Липинській сільській раді – людно. Всі примчали до виборчої комісії на реєстрацію. Заступник голови Липинської виборчої територіальної комісії Оксана Салецька каже,що звичка все робити в останню мить притаманна більшості. Тому й такий ажіотаж.



Місцеві мешканці кажуть, що прискіпливо придивлятимуться до того, хто завдяки їх голосу потрапить у крісло голови чи депутатів.



Подробиці – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У переддень закінчення терміну реєстрації кандидати подалися до комісій з документами, аби стати офіційними висуванцями. Ажіотаж з самого ранку нині і в Липинській ОТГ.Про це пише Район. Луцьк із посиланням на сюжет Сфера ТВ.У Липинській сільській раді – людно. Всі примчали до виборчої комісії на реєстрацію. Заступник голови Липинської виборчої територіальної комісіїкаже,що звичка все робити в останню мить притаманна більшості. Тому й такий ажіотаж.Місцеві мешканці кажуть, що прискіпливо придивлятимуться до того, хто завдяки їх голосу потрапить у крісло голови чи депутатів.Подробиці – у відео.

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