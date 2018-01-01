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У виборчкомі під Луцьком – стовпотворіння. ВІДЕО

У виборчкомі під Луцьком – стовпотворіння. ВІДЕО
У переддень закінчення терміну реєстрації кандидати подалися до комісій з документами, аби стати офіційними висуванцями. Ажіотаж з самого ранку нині і в Липинській ОТГ.

Про це пише Район. Луцьк із посиланням на сюжет Сфера ТВ.

У Липинській сільській раді – людно. Всі примчали до виборчої комісії на реєстрацію. Заступник голови Липинської виборчої територіальної комісії Оксана Салецька каже,що звичка все робити в останню мить притаманна більшості. Тому й такий ажіотаж.

Місцеві мешканці кажуть, що прискіпливо придивлятимуться до того, хто завдяки їх голосу потрапить у крісло голови чи депутатів.

Подробиці – у відео.



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Теги: вибори, Волинь
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