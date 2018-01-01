У Луцьку випустили у вільний обіг перше авто, яке рік мало статус «транзитної євробляхи»

Митний пост «Луцьк» на Волині став першим органом доходів і зборів в області, де за заявою резидента України випустили у вільний обіг після митного режиму «транзит» легковий автомобіль з дизельним двигуном Renault Thalia (2008 року виготовлення).Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.Його власник – волинянин – з вересня 2017 року щодесять днів перетинав митний кордон України з Республікою Польща без жодного протоколу про порушення митних правил.Без виїзду за межі України чоловік звернувся до брокерів за допомогою в оформленні митної декларації 27 листопада. Сьогодні, 28 листопада, декларацію було оформлено. З відповідними документами громадянин звернеться до сервісного центру МВС для реєстрації свого авто на українських номерах.За раніше чинними нормами законодавства волинянин не зміг би оформити цей автомобіль, оскільки він не відповідає екологічним стандартам ЄВРО – 5.Крім першого випадку зміни митних режимів «транзит» на «вільний обіг», Волинська митниця ДФС фіксує підвищений інтерес громадян України до імпорту легкових автомобілів. Якщо раніше таких оформляли у середньому 98 за банківський день, за два банківських дні після набуття чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» громадяни подали до оформлення більше 270 транспортних засобів.Вони претендують і отримують пільги на сплату акцизного податку відповідно до вдвічі зниженої ставки. Коефіцієнт 0,5 діятиме протягом 90 календарних днів з 25 листопада 2018 до 24 лютого 2019 року.