У Мінкультури «провалили» історико-архітектурний план Луцька

Науково-методична рада з питань охорони культурної спадщини Мінкультури розглянула науково-проектну документацію «Історико-архітектурний опорний план міста Луцьк з визначенням меж та режимів використання історичних ареалів та зон охорони пам’яток».Нині ІАОП Луцька не погоджено Міністерством культури, - написала у FacebookЗа її словами, рішення Луцької міської ради про виділення бюджетних коштів на коригування /зміни генерального плану та розробку ІАОП не є підставою для розробки опорника. Міськрада зобов’язана прийняти та надати рішення про необхідність розробки ІАОП з визначеними межами та режимами, а також затвердити технічне завдання до нього.«Сьогоднішній розгляд питання про ІАОП Луцька при наявності генерального плану 2009 року підтверджує факт порушення чинного законодавства (ст. 17 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»)», - стверджує вона.«В рамках своєї сьогоднішньої діяльності відвідую засідання НМР та моніторю на предмет погодження історико-містобудівних обґрунтувань та розгляду опорних планів. Відзначу, що скасування ІМО суттєво збільшило кількість розроблених ІАОП. Розгляд питання по Луцьку тривав понад 2 години. З мого досвіду – це найдовший розгляд опорника. Було соромно за місто з такими визначними культурними цінностями та багатою історією, бо присутні представники з числа депутатів, виконавчих органів та заповідника не спроможні були надати кваліфікованої відповіді на більшість питань», - йдеться в дописі.