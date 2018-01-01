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У бібліотеки Луцького району закуплять збірку еротичних оповідань

У бібліотеки Луцького району закуплять збірку еротичних оповідань
Майже 187 тисяч гривень витратять на придбання художньої літератури для шкільних бібліотек. Окрім класичних творів українських та зарубіжних авторів, придбають низку книг сучасних письменників, зокрема збірки еротичних оповідань.

Комплект художньої літератури для поповнення фонду шкільних бібліотек закуповує відділ освіти, молоді та з питань фізичної культури і спорту Луцької райдержадміністрації, - повідомляють Волинські новини.

Відповідно до договору, укладеного 22 листопада з ТзОВ «Універсальний книжковий центр», вартість комплекту літератури становить 186,897 тисячі гривень.

До переліку з 564 найменувань увійшли, зокрема, збірка еротичних оповідань сучасного українського письменника Юрія Винничука «Весняні ігри в осінніх садах», вісім примірників «Кобзаря» Тараса Шевченка вартістю по 140 гривень, чотири примірники його ж «Гайдамаків» по 120 гривень за примірник,низка видань Джоан Ролінг про Гаррі Поттера вартістю по 130 гривень за примірник та велика кількість творів класиків світової та української літератури, а також сучасних письменників.

У бібліотеки Луцького району закуплять збірку еротичних оповідань
У бібліотеки Луцького району закуплять збірку еротичних оповідань
У бібліотеки Луцького району закуплять збірку еротичних оповідань
У бібліотеки Луцького району закуплять збірку еротичних оповідань
У бібліотеки Луцького району закуплять збірку еротичних оповідань
У бібліотеки Луцького району закуплять збірку еротичних оповідань
У бібліотеки Луцького району закуплять збірку еротичних оповідань
У бібліотеки Луцького району закуплять збірку еротичних оповідань
У бібліотеки Луцького району закуплять збірку еротичних оповідань
У бібліотеки Луцького району закуплять збірку еротичних оповідань
У бібліотеки Луцького району закуплять збірку еротичних оповідань
У бібліотеки Луцького району закуплять збірку еротичних оповідань

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Теги: тендер, Волинь
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