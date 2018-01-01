Перший на Волині McDonald’s може з’явитися під Луцьком
Сьогодні, 00:37
Питання відкриття McDonald’s у Луцьку дуже гостро постало серед населення. Проте перший такий заклад може з’явитись не в місті, а поза його межами.
Про це розповіла голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб, - передають Волинські новини.
Твердохліб розповіла про ТРЦ, який планують побудувати у Зміїнці.
«На сьогодні планується будівництво декількох магазинів, які будуть об’єднані між собою. Наскільки там буде розважальний центр я не знаю, але торговий — то точно. Я уже бачила макет приміщення — це доволі великий ТЦ, на 2 поверхи. Підприємець планує зробити там аптеку, бо в нас проблема із цим, ми змушені їздити за ліками аж до Луцька або в Рокині», - зазначила Олена Твердохліб.
«Також ми хотіли відкрити у даному ТРЦ «McDonald’s» , але нам відповіли, що перший «Мак» хочуть відкрити в Луцьку, а другий уже, можливо, в нас. Ми не здаємося. Тож, можливо, і той перший «McDonald’s» буде і у нас», - додала вона.
«Можливо тут я вчиняю і не дуже правильно, але я хочу написати лист до головного власника «McDonald’s» у світі про те, що ми хочемо відкрити перший на Волині «Мак» саме у нашій громаді. У мене є така мрія, щоб наші дітки не їздили по різних містах України, аби відвідати цей заклад, а мали все ж таки свій. Чому я так вирішила? А тому що, коли я була у Швеції, то нас розповідали про власника «ІКЕА», якому написав лист сільський голова із Тюменської області в Росії, про те, що він хоче відкрити їхній магазин у себе в селі. На цей лист власник фабрики відповів і побудував «ІКЕА» саме там, де просив сільський голова. Тобто, якщо стукати — то обов’язково відкриють», - заявила глава Княгининівської ОТГ.
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Про це розповіла голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб, - передають Волинські новини.
Твердохліб розповіла про ТРЦ, який планують побудувати у Зміїнці.
«На сьогодні планується будівництво декількох магазинів, які будуть об’єднані між собою. Наскільки там буде розважальний центр я не знаю, але торговий — то точно. Я уже бачила макет приміщення — це доволі великий ТЦ, на 2 поверхи. Підприємець планує зробити там аптеку, бо в нас проблема із цим, ми змушені їздити за ліками аж до Луцька або в Рокині», - зазначила Олена Твердохліб.
«Також ми хотіли відкрити у даному ТРЦ «McDonald’s» , але нам відповіли, що перший «Мак» хочуть відкрити в Луцьку, а другий уже, можливо, в нас. Ми не здаємося. Тож, можливо, і той перший «McDonald’s» буде і у нас», - додала вона.
«Можливо тут я вчиняю і не дуже правильно, але я хочу написати лист до головного власника «McDonald’s» у світі про те, що ми хочемо відкрити перший на Волині «Мак» саме у нашій громаді. У мене є така мрія, щоб наші дітки не їздили по різних містах України, аби відвідати цей заклад, а мали все ж таки свій. Чому я так вирішила? А тому що, коли я була у Швеції, то нас розповідали про власника «ІКЕА», якому написав лист сільський голова із Тюменської області в Росії, про те, що він хоче відкрити їхній магазин у себе в селі. На цей лист власник фабрики відповів і побудував «ІКЕА» саме там, де просив сільський голова. Тобто, якщо стукати — то обов’язково відкриють», - заявила глава Княгининівської ОТГ.
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