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Митрополита УПЦ (МП) на Волині просять підтримати автокефалію

Митрополита УПЦ (МП) на Волині просять підтримати автокефалію
Депутати Володимир-Волинської районної ради та Зарічанської і Устилузької міської ОТГ піписали листи із закликом до митрополита Володимир-Волинського і Ковельського УПЦ (МП) Володимира підтримати створення єдиної української церкви.

Про це пише Буг.

«… Щиросердечно просимо Вас, дорогий Владико, долучитися до створення Єдиної Помісної Української Православної Церкви та взяти участь в майбутньому Всеукраїнському об’єднавчому Соборі.

Створення автокефальної Православної Церкви в Україні зміцнить єдність українського суспільства, сприятиме миру, свободі та процвітанню Української держави.

Сподіваємося і віримо, що Ви мудрий і справедливий Владика, не відмовите у благословенні і довгоочікуваному благодіянні створити Помісну Православну Церкву в Україні», – йдеться у листах.

Лист від Володимир-Волинської районної ради підписали 30 депутатів. Лист від Зарічанської ОТГ підписали 18 депутатів.


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Теги: автокефалія, Волинь
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