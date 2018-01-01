Митрополита УПЦ (МП) на Волині просять підтримати автокефалію
Сьогодні, 06:55
Депутати Володимир-Волинської районної ради та Зарічанської і Устилузької міської ОТГ піписали листи із закликом до митрополита Володимир-Волинського і Ковельського УПЦ (МП) Володимира підтримати створення єдиної української церкви.
Про це пише Буг.
«… Щиросердечно просимо Вас, дорогий Владико, долучитися до створення Єдиної Помісної Української Православної Церкви та взяти участь в майбутньому Всеукраїнському об’єднавчому Соборі.
Створення автокефальної Православної Церкви в Україні зміцнить єдність українського суспільства, сприятиме миру, свободі та процвітанню Української держави.
Сподіваємося і віримо, що Ви мудрий і справедливий Владика, не відмовите у благословенні і довгоочікуваному благодіянні створити Помісну Православну Церкву в Україні», – йдеться у листах.
Лист від Володимир-Волинської районної ради підписали 30 депутатів. Лист від Зарічанської ОТГ підписали 18 депутатів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Буг.
«… Щиросердечно просимо Вас, дорогий Владико, долучитися до створення Єдиної Помісної Української Православної Церкви та взяти участь в майбутньому Всеукраїнському об’єднавчому Соборі.
Створення автокефальної Православної Церкви в Україні зміцнить єдність українського суспільства, сприятиме миру, свободі та процвітанню Української держави.
Сподіваємося і віримо, що Ви мудрий і справедливий Владика, не відмовите у благословенні і довгоочікуваному благодіянні створити Помісну Православну Церкву в Україні», – йдеться у листах.
Лист від Володимир-Волинської районної ради підписали 30 депутатів. Лист від Зарічанської ОТГ підписали 18 депутатів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Митрополита УПЦ (МП) на Волині просять підтримати автокефалію
Сьогодні, 06:55
Триває збір коштів для онкохворої волинянки
Сьогодні, 05:06
Уряд повернув Почаївську лавру державному заповіднику
Сьогодні, 03:51
В Одесі десятки невідомих у масках напали на Гриценка. ВІДЕО
Сьогодні, 02:38
Медіа