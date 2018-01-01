Митрополита УПЦ (МП) на Волині просять підтримати автокефалію

Володимира підтримати створення єдиної української церкви.



Про це пише



«… Щиросердечно просимо Вас, дорогий Владико, долучитися до створення Єдиної Помісної Української Православної Церкви та взяти участь в майбутньому Всеукраїнському об’єднавчому Соборі.



Створення автокефальної Православної Церкви в Україні зміцнить єдність українського суспільства, сприятиме миру, свободі та процвітанню Української держави.



Сподіваємося і віримо, що Ви мудрий і справедливий Владика, не відмовите у благословенні і довгоочікуваному благодіянні створити Помісну Православну Церкву в Україні», – йдеться у листах.



Лист від Володимир-Волинської районної ради підписали 30 депутатів. Лист від Зарічанської ОТГ підписали 18 депутатів.





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