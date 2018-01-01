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Хор із Волині здобув гран-прі на міжнародному конкурсі

Хор із Волині здобув гран-прі на міжнародному конкурсі
На Міжнародному фестивалі-конкурсі «Джерело надії» хоровий колектив «Діти світла» Нововолинської дитячої школи мистецтв отримав найвищу нагороду – гран-прі.

Про це пише Буг.

Конкурс відбувся у Києві. Серед учасників були колективи з України, Польщі, Румунії, Росії. Склад журі також був міжнародний.



Колектив «Діти світла» здобув гран-прі у номінації «Естрадний хоровий колектив», а кожна дитина отримала медаль за участь. Вручили і премію в 2 тисячі гривень. Керівника хору Марію Душук відзначили подякою за особистий внесок у розвиток мистецтва, високий професіоналізм та педагогічну майстерність.

Діти та художній керівник колективу залишилися приємно вражені поїздкою на фестиваль.

«Практично з початку навчального року ми готувалися до фестивалю. До нас долучилися новенькі «світлячки», яким довелося чи не найважче, бо вчили абсолютно новий матеріал. Повернулися щасливі додому. Дуже хочеться висловити вдячність нашим водіям Сергію та Миколі, адже була велика ожеледиця, дуже слизька дорога, їхали 16 годин. Та поїздка була того варта», – розповіла Марія Душук.

Хор із Волині здобув гран-прі на міжнародному конкурсі

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Теги: хор, Волинь
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