Триває збір коштів для онкохворої волинянки
Сьогодні, 05:06
Жительці села Шклинь Горохівського районі Ліні Савченко, яка бореться з раком грудей, за півтора тижні зібрали 190 тисяч гривень. З цих грошей вже витратили на ліки 53 тисячі. Ліна почуває себе вже трохи краще і стала нормально їсти.
Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський.
Проте цього не достатньо, аби подолати недугу. Потрібно зібрати мільйон гривень, аби жінка просто могла жити. Вона з 2014 року бореться зі страшною хворобою – раком грудей четвертої стадії.
За цей час жінка пройшла 23 хіміотерапії, три радіології, гормонотерапію і перенесла дві складні операції. І коли вже здавалося, що вона подолала недугу – стався рецидив, який вразив кістки, легені та печінку. Війна з раком триває вже п’ятий рік з різною динамікою.
За ці кошти вони зможуть придбати спеціалізоване лікування та підтримати життєдіяльність чудової подруги, мами, дружини, доньки – Ліни Савченко.
Родина Савченків з усіх сил працює над тим, щоб забезпечити постійне лікування, проте ресурси і можливості практично вичерпані. Чоловік Ліни, Микола Савченко, вже понад вісім місяців знаходиться на заробітках за кордоном для того, щоб кожного дня надавати шанс їй прокинутись і жити.
Він всіма силами намагається заробити кошти для дороговартісного лікування і вирвати з лап недуги свою кохану дружину. Найважче для Колі – бути далеко у надважкі моменти, коли відбуваються кризи та загострення в Ліни і вона потребує його підтримки.
«В мене дуже велике бажання жити, мій організм страшенно виснажений, я постійно на лікуванні», – описує свій стан Ліна.
Номер картки Приватбанку: 5168 7426 0722 8545, САВЧЕНКО ЛІНА ЯРОСЛАВІВНА
Код ЄДРПОУ одержувача: 14360570.
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Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський.
Проте цього не достатньо, аби подолати недугу. Потрібно зібрати мільйон гривень, аби жінка просто могла жити. Вона з 2014 року бореться зі страшною хворобою – раком грудей четвертої стадії.
За цей час жінка пройшла 23 хіміотерапії, три радіології, гормонотерапію і перенесла дві складні операції. І коли вже здавалося, що вона подолала недугу – стався рецидив, який вразив кістки, легені та печінку. Війна з раком триває вже п’ятий рік з різною динамікою.
За ці кошти вони зможуть придбати спеціалізоване лікування та підтримати життєдіяльність чудової подруги, мами, дружини, доньки – Ліни Савченко.
Родина Савченків з усіх сил працює над тим, щоб забезпечити постійне лікування, проте ресурси і можливості практично вичерпані. Чоловік Ліни, Микола Савченко, вже понад вісім місяців знаходиться на заробітках за кордоном для того, щоб кожного дня надавати шанс їй прокинутись і жити.
Він всіма силами намагається заробити кошти для дороговартісного лікування і вирвати з лап недуги свою кохану дружину. Найважче для Колі – бути далеко у надважкі моменти, коли відбуваються кризи та загострення в Ліни і вона потребує його підтримки.
«В мене дуже велике бажання жити, мій організм страшенно виснажений, я постійно на лікуванні», – описує свій стан Ліна.
Номер картки Приватбанку: 5168 7426 0722 8545, САВЧЕНКО ЛІНА ЯРОСЛАВІВНА
Код ЄДРПОУ одержувача: 14360570.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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