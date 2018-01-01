вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Триває збір коштів для онкохворої волинянки

Триває збір коштів для онкохворої волинянки
Жительці села Шклинь Горохівського районі Ліні Савченко, яка бореться з раком грудей, за півтора тижні зібрали 190 тисяч гривень. З цих грошей вже витратили на ліки 53 тисячі. Ліна почуває себе вже трохи краще і стала нормально їсти.

Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський.

Проте цього не достатньо, аби подолати недугу. Потрібно зібрати мільйон гривень, аби жінка просто могла жити. Вона з 2014 року бореться зі страшною хворобою – раком грудей четвертої стадії.

За цей час жінка пройшла 23 хіміотерапії, три радіології, гормонотерапію і перенесла дві складні операції. І коли вже здавалося, що вона подолала недугу – стався рецидив, який вразив кістки, легені та печінку. Війна з раком триває вже п’ятий рік з різною динамікою.

За ці кошти вони зможуть придбати спеціалізоване лікування та підтримати життєдіяльність чудової подруги, мами, дружини, доньки – Ліни Савченко.

Родина Савченків з усіх сил працює над тим, щоб забезпечити постійне лікування, проте ресурси і можливості практично вичерпані. Чоловік Ліни, Микола Савченко, вже понад вісім місяців знаходиться на заробітках за кордоном для того, щоб кожного дня надавати шанс їй прокинутись і жити.

Він всіма силами намагається заробити кошти для дороговартісного лікування і вирвати з лап недуги свою кохану дружину. Найважче для Колі – бути далеко у надважкі моменти, коли відбуваються кризи та загострення в Ліни і вона потребує його підтримки.

«В мене дуже велике бажання жити, мій організм страшенно виснажений, я постійно на лікуванні», – описує свій стан Ліна.


Номер картки Приватбанку: 5168 7426 0722 8545, САВЧЕНКО ЛІНА ЯРОСЛАВІВНА

Код ЄДРПОУ одержувача: 14360570.

Триває збір коштів для онкохворої волинянки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: благодійність, Волинь, лікування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни отримують фейкові виклики до військкомату
У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО
Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Триває збір коштів для онкохворої волинянки
Сьогодні, 05:06
Уряд повернув Почаївську лавру державному заповіднику
Сьогодні, 03:51
В Одесі десятки невідомих у масках напали на Гриценка. ВІДЕО
Сьогодні, 02:38
Хор із Волині здобув гран-прі на міжнародному конкурсі
Сьогодні, 02:09
Перший на Волині McDonald’s може з’явитися під Луцьком
Сьогодні, 00:37
Схожі новини
«Тепла іграшка надії»: триває збір робіт у Луцьку «Тепла іграшка надії»: триває збір робіт у Луцьку
28 листопад, 00:43
Атовець із Волині потребує допомоги на лікування Атовець із Волині потребує допомоги на лікування
14 листопад, 21:26
«Хочу жити заради діток», - онкохвора лучанка благає про допомогу «Хочу жити заради діток», - онкохвора лучанка благає про допомогу
08 листопад, 06:55
Збирають гроші на операцію 7-місячному хлопчику з Волині Збирають гроші на операцію 7-місячному хлопчику з Волині
02 листопад, 03:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Триває збір коштів для онкохворої волинянки
Сьогодні, 05:06
 0
Уряд повернув Почаївську лавру державному заповіднику
Сьогодні, 03:51
 0
В Одесі десятки невідомих у масках напали на Гриценка. ВІДЕО
Сьогодні, 02:38
 0
Хор із Волині здобув гран-прі на міжнародному конкурсі
Сьогодні, 02:09
 0
Перший на Волині McDonald’s може з’явитися під Луцьком
Сьогодні, 00:37
 0
Медіа
відео
1/8