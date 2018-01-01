В Одесі десятки невідомих у масках напали на Гриценка. ВІДЕО

Анатолія Гриценка та його прихильників.



Це трапилося 28 листопада біля входу в офісний центр, де розташоване місцеве SHARK Radio - там у Гриценка був запланований прямий ефір, повідомляє



Група нападників спочатку перегородила політику вхід до офісного центру, потім почала битися із його прихильниками. Одеська поліція повідомляє, що під час конфлікту застосовувалися газові балончики, а Гриценка закидали яйцями.



Внаслідок бійки найбільше постраждали троє прихильників Гриценка. В них струс мозку і розсічені обличчя, їм надають допомогу лікарі. Сам політик не постраждав.



Поліція відкрила кримінальне провадження за хуліганство. Правоохоронці опитують свідків та очевидців події, а також вживають заходи щодо встановлення всіх її учасників.



Гриценко зазначив, що організатора і більшість виконавців нападу вже встановлено. «Замовника шукати не треба. Він відомий», - написав політик у Facebook.







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