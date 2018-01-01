вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині – чотири раптові смерті: підозрюють зловживання алкоголем

На Волині – чотири раптові смерті: підозрюють зловживання алкоголем
У Горохівському районі виявили чотири тіла без ознак насильницької смерті. Підозрюють, що причиною смерті могло стати зловживання алкоголем.

Про це пише Волинь Нова.

У селі Цегів люди знайшли мертвим свого 67-річного сусіда. Тіло чоловіка виявили опісля 9 години ранку біля будинку, в якому він проживав.

Померти в молодому віці судилося 48-річному мешканцеві Берестечка. Про його смерть працівників поліції повідомили між 6 і 7 годинами ранку. Той, хто телефонував, забажав залишитися невідомим.

Слідів насильницької смерті під час поверхневого огляду не виявили і на тілі 51-річного мешканця села Новосілки. Чоловік проживав сам. Його відсутність на подвір’ї зауважили небайдужі сусіди, які й розшукали Володимира в його хаті неживим.

А в Горохові у власній квартирі без ознак життя рідні виявили тіло 39-річного чоловіка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Волинь, алкоголь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни отримують фейкові виклики до військкомату
У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО
Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині – чотири раптові смерті: підозрюють зловживання алкоголем
Сьогодні, 08:17
У бібліотеки Луцького району закуплять збірку еротичних оповідань
Сьогодні, 08:03
Митрополита УПЦ (МП) на Волині просять підтримати автокефалію
Сьогодні, 06:55
Зворушлива історія луганчан, які втекли від переслідувань до Луцька
Сьогодні, 06:20
Триває збір коштів для онкохворої волинянки
Сьогодні, 05:06
Схожі новини
Моторошне вбивство на Волині: жінка зізналася, що зарізала свого чоловіка Моторошне вбивство на Волині: жінка зізналася, що зарізала свого чоловіка
02 серпень, 11:59
Моторошне вбивство на Волині: п'яна жінка зарізала свого чоловіка, - ЗМІ Моторошне вбивство на Волині: п'яна жінка зарізала свого чоловіка, - ЗМІ
31 липень, 19:46
На Волині п'яний чоловік забив на смерть свого «друга по чарці» На Волині п'яний чоловік забив на смерть свого «друга по чарці»
23 травень, 13:00
На Волині в аварії загинув пішохід, який йшов узбіччям На Волині в аварії загинув пішохід, який йшов узбіччям
28 листопад, 12:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині – чотири раптові смерті: підозрюють зловживання алкоголем
Сьогодні, 08:17
 0
У бібліотеки Луцького району закуплять збірку еротичних оповідань
Сьогодні, 08:03
 0
Митрополита УПЦ (МП) на Волині просять підтримати автокефалію
Сьогодні, 06:55
 0
Зворушлива історія луганчан, які втекли від переслідувань до Луцька
Сьогодні, 06:20
 0
Триває збір коштів для онкохворої волинянки
Сьогодні, 05:06
 0
Медіа
відео
1/8