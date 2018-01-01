На Волині – чотири раптові смерті: підозрюють зловживання алкоголем





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У селі Цегів люди знайшли мертвим свого 67-річного сусіда. Тіло чоловіка виявили опісля 9 години ранку біля будинку, в якому він проживав.



Померти в молодому віці судилося 48-річному мешканцеві Берестечка. Про його смерть працівників поліції повідомили між 6 і 7 годинами ранку. Той, хто телефонував, забажав залишитися невідомим.



Слідів насильницької смерті під час поверхневого огляду не виявили і на тілі 51-річного мешканця села Новосілки. Чоловік проживав сам. Його відсутність на подвір’ї зауважили небайдужі сусіди, які й розшукали Володимира в його хаті неживим.



А в Горохові у власній квартирі без ознак життя рідні виявили тіло 39-річного чоловіка.

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