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Курс валют у Луцьку на 29 листопада

Курс валют у Луцьку на 29 листопада
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 28.075, а продаж - 28.575.

Євро при купівлі становить - 31.638, при продажу - 32.454.

Курс російського рубля: купівля - 0.369, продаж - 0.435.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.040, продаж - 7.560.

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Теги: курс валют, Луцьк
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