Курс валют у Луцьку на 29 листопада
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 28.075, а продаж - 28.575.
Євро при купівлі становить - 31.638, при продажу - 32.454.
Курс російського рубля: купівля - 0.369, продаж - 0.435.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.040, продаж - 7.560.
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Євро при купівлі становить - 31.638, при продажу - 32.454.
Курс російського рубля: купівля - 0.369, продаж - 0.435.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.040, продаж - 7.560.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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