У Луцьку вночі викрали автомобіль. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Наталія Наталія.



Вона зазначила, що автомобіль вкрали у ніч на 29 листопада.



«Сьогодні вночі викрадений автомобіль Toyota Camry, чорного кольору, АС9979ВВ, по пр.Грушевського в м.Луцьку», – пише лучанка.



Також жінка просить усіх, хто володіє інформацією про викрадене авто, негайно їй повідомити.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Грушевського був викрадений автомобіль Toyota Camry.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомилаВона зазначила, що автомобіль вкрали у ніч на 29 листопада.«Сьогодні вночі викрадений автомобіль Toyota Camry, чорного кольору, АС9979ВВ, по пр.Грушевського в м.Луцьку», – пише лучанка.Також жінка просить усіх, хто володіє інформацією про викрадене авто, негайно їй повідомити.

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