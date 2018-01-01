У Луцьку вночі викрали автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 09:05
У Луцьку на проспекті Грушевського був викрадений автомобіль Toyota Camry.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Наталія Наталія.
Вона зазначила, що автомобіль вкрали у ніч на 29 листопада.
«Сьогодні вночі викрадений автомобіль Toyota Camry, чорного кольору, АС9979ВВ, по пр.Грушевського в м.Луцьку», – пише лучанка.
Також жінка просить усіх, хто володіє інформацією про викрадене авто, негайно їй повідомити.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Наталія Наталія.
Вона зазначила, що автомобіль вкрали у ніч на 29 листопада.
«Сьогодні вночі викрадений автомобіль Toyota Camry, чорного кольору, АС9979ВВ, по пр.Грушевського в м.Луцьку», – пише лучанка.
Також жінка просить усіх, хто володіє інформацією про викрадене авто, негайно їй повідомити.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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