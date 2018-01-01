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У Луцьку вночі викрали автомобіль. ФОТО

У Луцьку вночі викрали автомобіль. ФОТО
У Луцьку на проспекті Грушевського був викрадений автомобіль Toyota Camry.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Наталія Наталія.

Вона зазначила, що автомобіль вкрали у ніч на 29 листопада.

«Сьогодні вночі викрадений автомобіль Toyota Camry, чорного кольору, АС9979ВВ, по пр.Грушевського в м.Луцьку», – пише лучанка.

Також жінка просить усіх, хто володіє інформацією про викрадене авто, негайно їй повідомити.
У Луцьку вночі викрали автомобіль. ФОТО
У Луцьку вночі викрали автомобіль. ФОТО

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Теги: автомобіль, крадіжка, злочин, Луцьк
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