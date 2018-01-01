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На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО

На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО
У Турійському районі відкрили молочний комплекс, облаштований за європейському технологіями.

Будівництво сучасного молочного комплексу європейського типу у невеликому селі Задиби Турійського району обійшлося підприємству «Перлина Турії» у понад 24 мільйони гривень.

Про це стало відомо під час відкриття головою облдержадміністрації Олександром Савченком першої черги комплексу на 300 корів в середу, 28 листопада 2018 року.

«Цей комплекс унікальний тим, що облаштований за останніми європейськими трендами. Худоба потребує якісну генетику, раціон та повітря. А тут є все. Це перша ферма такого типу не лише на Волині, а й в Західній Україні. Плануємо розвиватися, розбудовувати корівник за корівником», – розповідає директор підприємства Володимир Яренчук.

Найбільше уваги гостей отримав унікальний швецький доїльний зал «карусель» на 24 корови одночасного видою. В 2018 році для комплектації молочного комплексу закупили велику рогату худобу зарубіжної селекції: 168 голів нетелів голштинської породи з Федеративної Республіки Німеччина та 99 голів – з Республіки Польща.

У такий спосіб підприємство забезпечує стабільний ріст не лише поголів’я великої рогатої худоби, але й якість молочної продукції.

«Це фантастичні технології. Еволюція видою корів сягнула того, що худоба просто стоїть, а нею управляє робот. Техніка будить корову, годує, поїть, видоює. Також мені сподобалася техніка зберігання молока «без стресу». Тобто, його поступово охолоджують, аби воно не втратило своїх корисних властивостей.

Взагалі, я вважаю, що на Волині багато креативних та амбітних людей. Особливо це стосується галузі сільського господарства», – поділився враженнями голова облдержадміністрації Олександр Савченко.

Не забуває про аграріїв і центральна виконавча влада. З державного бюджету «Перлина Турії» очікує близько 6 мільйонів гривень компенсації за напрямом часткового відшкодування вартості будівництва.

Окрім того, у 2018 році господарство вже отримало 3,7 млн грн за утримання корів та закупку племінних тварин та 2,4 млн грн очікує отримати до кінця року.
На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО
На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО
На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО
На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО
На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО
На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО
На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО
На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО
На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО
На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО
На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО
На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО
На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО
На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО
На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО
На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО
На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО

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Теги: Савченко, Волинь, комплекс, відкриття
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