На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО

У Турійському районі відкрили молочний комплекс, облаштований за європейському технологіями.Будівництво сучасного молочного комплексу європейського типу у невеликому селі Задиби Турійського району обійшлося підприємству «Перлина Турії» у понад 24 мільйони гривень.Про це стало відомо під час відкриття головою облдержадміністраціїпершої черги комплексу на 300 корів в середу, 28 листопада 2018 року.«Цей комплекс унікальний тим, що облаштований за останніми європейськими трендами. Худоба потребує якісну генетику, раціон та повітря. А тут є все. Це перша ферма такого типу не лише на Волині, а й в Західній Україні. Плануємо розвиватися, розбудовувати корівник за корівником», – розповідає директор підприємстваНайбільше уваги гостей отримав унікальний швецький доїльний зал «карусель» на 24 корови одночасного видою. В 2018 році для комплектації молочного комплексу закупили велику рогату худобу зарубіжної селекції: 168 голів нетелів голштинської породи з Федеративної Республіки Німеччина та 99 голів – з Республіки Польща.У такий спосіб підприємство забезпечує стабільний ріст не лише поголів’я великої рогатої худоби, але й якість молочної продукції.«Це фантастичні технології. Еволюція видою корів сягнула того, що худоба просто стоїть, а нею управляє робот. Техніка будить корову, годує, поїть, видоює. Також мені сподобалася техніка зберігання молока «без стресу». Тобто, його поступово охолоджують, аби воно не втратило своїх корисних властивостей.Взагалі, я вважаю, що на Волині багато креативних та амбітних людей. Особливо це стосується галузі сільського господарства», – поділився враженнями голова облдержадміністрації Олександр Савченко.Не забуває про аграріїв і центральна виконавча влада. З державного бюджету «Перлина Турії» очікує близько 6 мільйонів гривень компенсації за напрямом часткового відшкодування вартості будівництва.Окрім того, у 2018 році господарство вже отримало 3,7 млн грн за утримання корів та закупку племінних тварин та 2,4 млн грн очікує отримати до кінця року.