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У Києві горіла будівля Мінфіну

У Києві горіла будівля Мінфіну
В Києві вранці у четверга, 29 листопада, у будівлі Міністерства фінансів на Подолі біля станції метро "Контрактова площа" сталася пожежа.

Рятувальники розповіли, що вогонь виник у шахті ліфта на найвищому, сьомому, поверсі - тліли дроти, - пише ТСН.

У приміщенні було сильне задимлення, тож усіх людей звідти евакуювали. Згодом вогонь перекинувся і на кабіну ліфта. Ззовні задимлення не було видно.

Пожежу вже ліквідували, проте працівників Мінфіну усередину досі не пускають. Вони стоять біля будівлі чи гріються в сусідніх кафе, які не змогли вмістити всіх охочих сховатися від холоду. Працівники Мінфіну переймаються, аби було все гаразд із технікою та документацією, які могли постраждати під час пожежі та від води - під час ліквідації вогню. Про наслідки пожежі поки що невідомо.

Інформації про потерпілих немає. Також поки що невідома причина виникнення пожежі.
У Києві горіла будівля Мінфіну
У Києві горіла будівля Мінфіну
У Києві горіла будівля Мінфіну

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Теги: пожежа, Київ
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