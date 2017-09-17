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Для луцьких прикордонників куплять безпілотників на 7 мільйонів

Для луцьких прикордонників куплять безпілотників на 7 мільйонів
Військова частина 9971 планує придбати безпілотні авіаційні комплекси І класу «Легкі».

Про проведення аукціону на закупівлю чотирьох комлектів літальних апаратів повідомляє Prozorro, - пише Район.Луцьк.

Сума тендеру становить 7,4 мільйона гривень.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 3 січня 2019 року.

Період постачання по 31 грудня 2019 року.

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Теги: безпілотник
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