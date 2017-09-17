Для луцьких прикордонників куплять безпілотників на 7 мільйонів
Сьогодні, 09:51
Військова частина 9971 планує придбати безпілотні авіаційні комплекси І класу «Легкі».
Про проведення аукціону на закупівлю чотирьох комлектів літальних апаратів повідомляє Prozorro, - пише Район.Луцьк.
Сума тендеру становить 7,4 мільйона гривень.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 3 січня 2019 року.
Період постачання по 31 грудня 2019 року.
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Про проведення аукціону на закупівлю чотирьох комлектів літальних апаратів повідомляє Prozorro, - пише Район.Луцьк.
Сума тендеру становить 7,4 мільйона гривень.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 3 січня 2019 року.
Період постачання по 31 грудня 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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