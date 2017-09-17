Для луцьких прикордонників куплять безпілотників на 7 мільйонів





Про проведення аукціону на закупівлю чотирьох комлектів літальних апаратів повідомляє Prozorro, - пише



Сума тендеру становить 7,4 мільйона гривень.



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 3 січня 2019 року.



Період постачання по 31 грудня 2019 року.

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