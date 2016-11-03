вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі під Луцьком знайшли 2 мінометні міни

У селі під Луцьком знайшли 2 мінометні міни
На Волині сапери 28 листопада знешкодили 6 боєприпасів, виявлених напередодні мешканцями Маневицького та Луцького районів.

Зокрема на підозрілі предмети громадяни натрапили у лісосмузі поблизу села Софіянівка Маневицького району, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

Під час обстеження вказаної території сапери виявили 4 артилерійські снаряди калібру 122 міліметри. А на відкритій території біля села Липини Луцького району сапери ДСНС вилучили 2 мінометні міни калібру 82 міліметри.

Небезпечні предмети співробітники ДСНС транспортували до спеціального майданчика, де й знешкодили у встановленому порядку. А прилеглі території, де були виявлені боєприпаси, додатково обстежили і констатували, що більше небезпечних предметів там немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сапери, міни, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни отримують фейкові виклики до військкомату
У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО
Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка відзначила 105-річний ювілей
Сьогодні, 10:31
Волинському бійцю-парамедику відновили зір
Сьогодні, 10:18
У селі під Луцьком знайшли 2 мінометні міни
Сьогодні, 09:59
Для луцьких прикордонників куплять безпілотників на 7 мільйонів
Сьогодні, 09:51
Встигни придбати: у «Суперновій» закінчуються акційні 2-кімнатні квартири*
Сьогодні, 09:43
Схожі новини
На фронт із Волині поїхали дива натівських армій. ФОТО На фронт із Волині поїхали дива натівських армій. ФОТО
03 листопад, 2016, 12:57
Депутати Волині продовжують закликати підтримати автокефалію Депутати Волині продовжують закликати підтримати автокефалію
Сьогодні, 11:22
Луцький суддя, який розглядав справи євромайданівців, оминув люстрацію Луцький суддя, який розглядав справи євромайданівців, оминув люстрацію
Сьогодні, 10:46
На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО
Сьогодні, 09:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Приміським маршруткам хочуть заборонити їздити центром Луцька
Сьогодні, 11:27
 0
Депутати Волині продовжують закликати підтримати автокефалію
Сьогодні, 11:22
 0
У Луцьку замість хати хочуть звести багатоповерхівку
Сьогодні, 11:06
 0
Луцьк допрацює проект Європейської хартії, аби не нівелювати сімейні цінності
Сьогодні, 11:00
 0
Луцький суддя, який розглядав справи євромайданівців, оминув люстрацію
Сьогодні, 10:46
 0
Медіа
відео
1/8