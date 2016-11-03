У селі під Луцьком знайшли 2 мінометні міни

На Волині сапери 28 листопада знешкодили 6 боєприпасів, виявлених напередодні мешканцями Маневицького та Луцького районів.Зокрема на підозрілі предмети громадяни натрапили у лісосмузі поблизу села Софіянівка Маневицького району, - інформує У ДСНС України у Волинській області.Під час обстеження вказаної території сапери виявили 4 артилерійські снаряди калібру 122 міліметри. А на відкритій території біля села Липини Луцького району сапери ДСНС вилучили 2 мінометні міни калібру 82 міліметри.Небезпечні предмети співробітники ДСНС транспортували до спеціального майданчика, де й знешкодили у встановленому порядку. А прилеглі території, де були виявлені боєприпаси, додатково обстежили і констатували, що більше небезпечних предметів там немає.