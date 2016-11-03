У селі під Луцьком знайшли 2 мінометні міни
Сьогодні, 09:59
На Волині сапери 28 листопада знешкодили 6 боєприпасів, виявлених напередодні мешканцями Маневицького та Луцького районів.
Зокрема на підозрілі предмети громадяни натрапили у лісосмузі поблизу села Софіянівка Маневицького району, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Під час обстеження вказаної території сапери виявили 4 артилерійські снаряди калібру 122 міліметри. А на відкритій території біля села Липини Луцького району сапери ДСНС вилучили 2 мінометні міни калібру 82 міліметри.
Небезпечні предмети співробітники ДСНС транспортували до спеціального майданчика, де й знешкодили у встановленому порядку. А прилеглі території, де були виявлені боєприпаси, додатково обстежили і констатували, що більше небезпечних предметів там немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зокрема на підозрілі предмети громадяни натрапили у лісосмузі поблизу села Софіянівка Маневицького району, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Під час обстеження вказаної території сапери виявили 4 артилерійські снаряди калібру 122 міліметри. А на відкритій території біля села Липини Луцького району сапери ДСНС вилучили 2 мінометні міни калібру 82 міліметри.
Небезпечні предмети співробітники ДСНС транспортували до спеціального майданчика, де й знешкодили у встановленому порядку. А прилеглі території, де були виявлені боєприпаси, додатково обстежили і констатували, що більше небезпечних предметів там немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка відзначила 105-річний ювілей
Сьогодні, 10:31
Волинському бійцю-парамедику відновили зір
Сьогодні, 10:18
У селі під Луцьком знайшли 2 мінометні міни
Сьогодні, 09:59
Для луцьких прикордонників куплять безпілотників на 7 мільйонів
Сьогодні, 09:51
Медіа