Волинському бійцю-парамедику відновили зір

У Києві в офтальмологічному центрі зробили успішну операцію по відновленню зору волинянину, учаснику бойових дій, бійцю батальйону "Айдар"Про це на свої сторінці у facebook пише волонтер"Ще на минулому тижні професор Oksana Vitovska та Stanislav Saksonov з колегами провели повне безкоштовне обстеження очей хлопця та була проведена термінова процедура припаювання сітківки. За свою працю лікарі не взяли не копійки...", - йдеться у дописі.Зазначається, що побратими чоловіка оплатили розхідні матеріали на операцію."Ось так нашими спільними зусиллями парамедик і водій БАЧЕ СВІТ НОВИМИ ОЧИМА!!", - резюмувала Наталя Попова.