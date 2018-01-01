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Волинському бійцю-парамедику відновили зір

Волинському бійцю-парамедику відновили зір
У Києві в офтальмологічному центрі зробили успішну операцію по відновленню зору волинянину, учаснику бойових дій, бійцю батальйону "Айдар" Святославу Савичу.

Про це на свої сторінці у facebook пише волонтер Наталія Попова.

"Ще на минулому тижні професор Oksana Vitovska та Stanislav Saksonov з колегами провели повне безкоштовне обстеження очей хлопця та була проведена термінова процедура припаювання сітківки. За свою працю лікарі не взяли не копійки...", - йдеться у дописі.

Зазначається, що побратими чоловіка оплатили розхідні матеріали на операцію.

"Ось так нашими спільними зусиллями парамедик і водій БАЧЕ СВІТ НОВИМИ ОЧИМА!!", - резюмувала Наталя Попова.


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Теги: зір, боєць
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