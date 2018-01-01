Волинському бійцю-парамедику відновили зір
Сьогодні, 10:18
У Києві в офтальмологічному центрі зробили успішну операцію по відновленню зору волинянину, учаснику бойових дій, бійцю батальйону "Айдар" Святославу Савичу.
Про це на свої сторінці у facebook пише волонтер Наталія Попова.
"Ще на минулому тижні професор Oksana Vitovska та Stanislav Saksonov з колегами провели повне безкоштовне обстеження очей хлопця та була проведена термінова процедура припаювання сітківки. За свою працю лікарі не взяли не копійки...", - йдеться у дописі.
Зазначається, що побратими чоловіка оплатили розхідні матеріали на операцію.
"Ось так нашими спільними зусиллями парамедик і водій БАЧЕ СВІТ НОВИМИ ОЧИМА!!", - резюмувала Наталя Попова.
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Про це на свої сторінці у facebook пише волонтер Наталія Попова.
"Ще на минулому тижні професор Oksana Vitovska та Stanislav Saksonov з колегами провели повне безкоштовне обстеження очей хлопця та була проведена термінова процедура припаювання сітківки. За свою працю лікарі не взяли не копійки...", - йдеться у дописі.
Зазначається, що побратими чоловіка оплатили розхідні матеріали на операцію.
"Ось так нашими спільними зусиллями парамедик і водій БАЧЕ СВІТ НОВИМИ ОЧИМА!!", - резюмувала Наталя Попова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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