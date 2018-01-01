Луцький суддя, який розглядав справи євромайданівців, оминув люстрацію

Віталій Ковтуненко продовжує працювати на посаді після винесення рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту луцьким євромайданівцям.



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21 листопада в Україні відзначили 5-ту річниці революції Гідності. Пам’ятні заходи з вшанування загиблих героїв Небесної Сотні та військовослужбовців відбулися у ряді міст, в тому числі і у Луцьку.



Присутні на заходах відзначили, що за цей час в державі багато змінилося, починаючи від зміни курсу нашої держави до створення Помісної церкви. Про це у інтерв'ю також сказала одна із «засновниць» Майдану у Луцьку та активна учасниця Євромайдану у Києві Майя Москвич.



Говорячи про свою участь в подіях 5-річної давнини Майя Москвич зауважила, що розуміння у людей тоді змінилося і «одного вигнання Януковича було замало».



Варто зазначити, що через стільки часу після розгону мирних акцій, розстрілу Небесної Сотні на своїх посадах залишаються люди, які почали їх займати ще за часів президентства Віктора Януковича.



До прикладу, хвиля «люстрації» оминула слідчого суддю Віталія Ковтуненка, який виносив рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту волинським активістам Євромайдану, в тому числі і Майї Москвич.



Коли після перемоги Євромайдану усі державні та правоохоронні органи проходили процедуру «очищення влади», суддю Ковтуненка, який безпосередньо своїми рішеннями порушував права і свободи людини, «одягаючи» браслети на тих, хто не побоявся виступити проти системи, «очищення» оминуло.



Однак, боротьба з інакомислячими – далеко не єдина темна сторінка у біографії служителя Феміди. Так, невдовзі активного обговорення набула тема незаконного придбання Віталієм Ковтуненком у власність будинку, який банк відібрав за борги у лучанки Ольги Таран.



Тоді в ЗМІ суддю звинувачували у можливих домовленостях з державними реєстраторами, завдяки чому вдалося реалізувати таку угоду. Результатом таких дій судді стало те, що він придбав будинок для своєї родини за заниженою ціною, а сім’я з двома неповнолітніми дітьми опинились на вулиці.



У вересні 2015 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України направила рекомендації до Вищої ради юстиції щодо звільнення Віталія Ковтуненка за порушення присяги, однак останній, користуючись родинними зв’язками у Вищому адміністративному суді України, успішно його оскаржує та продовжує далі спокійно працювати.



До сьогодні Віталій Ковтуненко обіймає посаду судді Луцького міськрайонного суду. Чи відповідатиме він за законом за вчинені правопорушення – питання до правоохоронців.

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