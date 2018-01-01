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Волинянка відзначила 105-річний ювілей

Волинянка відзначила 105-річний ювілей
Жителька села Нова Воля Старовижівського району Федора Грабовець зустріла 105-річний ювілей.

День народження відсвяткували вчора, 28 листопада, – пише Район.Стара Вижівка.

Привітання іменинниці линули не тільки від дітей, онуків, правнуків, але й від представників влади як громади, так і району.

Волинянка відзначила 105-річний ювілей
Волинянка відзначила 105-річний ювілей

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Теги: ювілей, волинянка
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