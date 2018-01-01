Волинянка відзначила 105-річний ювілей

Федора Грабовець зустріла 105-річний ювілей.



День народження відсвяткували вчора, 28 листопада, – пише



Привітання іменинниці линули не тільки від дітей, онуків, правнуків, але й від представників влади як громади, так і району.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька села Нова Воля Старовижівського районузустріла 105-річний ювілей.День народження відсвяткували вчора, 28 листопада, – пише Район.Стара Вижівка Привітання іменинниці линули не тільки від дітей, онуків, правнуків, але й від представників влади як громади, так і району.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію