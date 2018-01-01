Волинянка відзначила 105-річний ювілей
Сьогодні, 10:31
Жителька села Нова Воля Старовижівського району Федора Грабовець зустріла 105-річний ювілей.
День народження відсвяткували вчора, 28 листопада, – пише Район.Стара Вижівка.
Привітання іменинниці линули не тільки від дітей, онуків, правнуків, але й від представників влади як громади, так і району.
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День народження відсвяткували вчора, 28 листопада, – пише Район.Стара Вижівка.
Привітання іменинниці линули не тільки від дітей, онуків, правнуків, але й від представників влади як громади, так і району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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