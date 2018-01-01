«Ми бездарно ставились до виконання вимог», – депутат про провал плану Луцька у Мінкульті
Сьогодні, 10:34
Депутат Павло Данильчук заявив, що відмова погодження історико-архітектурного плану Луцька Мінкультом мала під собою вагоме підгрунтя.
Про це йшлося у четвер, 29 листопада, під час сесії Луцькради.
«Це насправді всім нам мінус. Мінус мені особисто, керівництву міста, попередніх каденцій про те, як ми бездарно ставились до виконання вимог», – відзначив він.
Обранець громади зауважив, що виділення рішення Луцької міської ради про виділення бюджетних коштів на зміни генерального плану та розробку історико-архітектурного плану не являються підставою для розробки опорника та є незаконним.
Загалом у Мінкульті виявили понад 10 порушень вимог.
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Про це йшлося у четвер, 29 листопада, під час сесії Луцькради.
«Це насправді всім нам мінус. Мінус мені особисто, керівництву міста, попередніх каденцій про те, як ми бездарно ставились до виконання вимог», – відзначив він.
Обранець громади зауважив, що виділення рішення Луцької міської ради про виділення бюджетних коштів на зміни генерального плану та розробку історико-архітектурного плану не являються підставою для розробки опорника та є незаконним.
Загалом у Мінкульті виявили понад 10 порушень вимог.
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