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«Ми бездарно ставились до виконання вимог», – депутат про провал плану Луцька у Мінкульті

«Ми бездарно ставились до виконання вимог», – депутат про провал плану Луцька у Мінкульті
Депутат Павло Данильчук заявив, що відмова погодження історико-архітектурного плану Луцька Мінкультом мала під собою вагоме підгрунтя.

Про це йшлося у четвер, 29 листопада, під час сесії Луцькради.

«Це насправді всім нам мінус. Мінус мені особисто, керівництву міста, попередніх каденцій про те, як ми бездарно ставились до виконання вимог», – відзначив він.

Обранець громади зауважив, що виділення рішення Луцької міської ради про виділення бюджетних коштів на зміни генерального плану та розробку історико-архітектурного плану не являються підставою для розробки опорника та є незаконним.

Загалом у Мінкульті виявили понад 10 порушень вимог.

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Теги: Луцьк, план, провал, Міністерство культури
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