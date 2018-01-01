Президентом Грузії вперше в історії стала жінка

Саломе Зурабішвілі перемогла на виборах глави Грузії.



Вона стала першою жінкою-президентом в історії країни, - пише



За результатами обробки даних зі 100% виборчих дільниць, у другому турі президентських виборів за неї проголосували 1 млн 147 тис. 627 осіб (59,52% виборців), повідомляється на офіційному сайті ЦВК.



Конкурента Зурабішвілі, кандидата від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Грігола Вашадзе підтримали 780 тис. 633 осіб (40,48% виборців).



Ці вибори стали останніми виборами президента Грузії шляхом прямого голосування. Лідера країни народ обере на шість років, після чого цим процесом займатимуться 300 членів виборчої колегії.



Саломе народилася у Франції в сім'ї грузинських політичних емігрантів. 30 років вона працювала дипломатом у французькому МЗС, у 2003 році приїхала послом Франції у Тбілісі. У березні 2004 року Саломе стала міністром закордонних справ у постреволюційній Грузії рішенням екс-президента країни Михеїла Саакашвілі й отримала громадянство, при цьому зберігши французький паспорт.



У 2005 році Зурабішвілі залишила посаду міністра закордонних справ і перейшла в опозицію.



У передвиборний період політик піддавалася неодноразовим нападкам у соціальних мережах. Колишню "француженку" критикували за помилки у грузинській мові й іноземний акцент. Зурабішвілі переконана, що російсько-грузинський конфлікт розпочала Грузія у 2008 році.



У 2013 році Зурабішвілі подавала документи на реєстрацію у ЦВК, але через подвійне громадянство на той час отримала відмову. Згодом вона відмовилася від французького паспорта.



Фаворитом називали екс-міністра закордонних справ Саломе Зурабішвілі. У результаті до другого туру пройшли: Зурабішвілі — 38,64%; Грігол Вашадзе — 37,74%; Давид Бакрадзе від "Європейської Грузії" — 10,98%; Шалва Нателашвілі від "Лейбористської партії" — 3,74%; Зураб Джапарідзе від партії "Гірчі" — 2,26%; Давид Усупашвілі від "Руху будівництва" — 2,26% і Каха Кукава від партії "Вільна Грузія" — 1,33%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія"перемогла на виборах глави Грузії.Вона стала першою жінкою-президентом в історії країни, - пише Обозреватель За результатами обробки даних зі 100% виборчих дільниць, у другому турі президентських виборів за неї проголосували 1 млн 147 тис. 627 осіб (59,52% виборців), повідомляється на офіційному сайті ЦВК.Конкурента Зурабішвілі, кандидата від опозиційної партії "Єдиний національний рух"підтримали 780 тис. 633 осіб (40,48% виборців).Ці вибори стали останніми виборами президента Грузії шляхом прямого голосування. Лідера країни народ обере на шість років, після чого цим процесом займатимуться 300 членів виборчої колегії.Саломе народилася у Франції в сім'ї грузинських політичних емігрантів. 30 років вона працювала дипломатом у французькому МЗС, у 2003 році приїхала послом Франції у Тбілісі. У березні 2004 року Саломе стала міністром закордонних справ у постреволюційній Грузії рішенням екс-президента країни Михеїла Саакашвілі й отримала громадянство, при цьому зберігши французький паспорт.У 2005 році Зурабішвілі залишила посаду міністра закордонних справ і перейшла в опозицію.У передвиборний період політик піддавалася неодноразовим нападкам у соціальних мережах. Колишню "француженку" критикували за помилки у грузинській мові й іноземний акцент. Зурабішвілі переконана, що російсько-грузинський конфлікт розпочала Грузія у 2008 році.У 2013 році Зурабішвілі подавала документи на реєстрацію у ЦВК, але через подвійне громадянство на той час отримала відмову. Згодом вона відмовилася від французького паспорта.Фаворитом називали екс-міністра закордонних справ Саломе Зурабішвілі. У результаті до другого туру пройшли: Зурабішвілі — 38,64%; Грігол Вашадзе — 37,74%; Давид Бакрадзе від "Європейської Грузії" — 10,98%; Шалва Нателашвілі від "Лейбористської партії" — 3,74%; Зураб Джапарідзе від партії "Гірчі" — 2,26%; Давид Усупашвілі від "Руху будівництва" — 2,26% і Каха Кукава від партії "Вільна Грузія" — 1,33%.

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