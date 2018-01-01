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Луцьк допрацює проект Європейської хартії, аби не нівелювати сімейні цінності

Луцьк допрацює проект Європейської хартії, аби не нівелювати сімейні цінності
Луцькрада зняла з розгляду питання про приєднання до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад.

Відповідне рішення хвалили на пленарному засіданні сесії міської ради у четвер, 29 листопада.

Був направлений відкритий лист до депутатів.

Нагадаємо, що до хартії приєдналися вже Вінниця та Житомир, тож відповідне рішення мали розглянути і в Луцьку. У проекті йшлося про надання рівних прав чоловікам і жінкам в усіх сферах, рівний доступ до роботи, оплати праці та рівного ставлення до обох статей.

Проте на засіданні сесії депутат Юлія Вусенко, зазначила, що є чимало питань до деяких понять, прописаних у хартії. Зокрема вона повідомила, що коли вносила проект рішення, то не хотіла зменшувати роль сімейних цінностей. Відтак, внесла пропозицію зняти проект на доопрацювання.

«Коли я вносила проект рішення, то не мала на увазі нівелювання сімейних цінностей, а за мету ставила рівність чоловіків та жінок у політичному, економічно та соціальному житті міста.

Пропоную створити робочу групу, куди увійдуть представники всіх фракцій, яка допрацює питання, що стосується понятійного апарату хартії. Вона не повинна суперечити сімейним цінностям. Хочу проговорити хартію на кожній комісії, аби ми не упустили можливість застосувати ще один механізм рівності чоловіків та жінок», – зазначила Юлія Вусенко.

Депутати підтримали пропозицію колеги, а відтак рішення про приєднання Луцька до Європейської хартії рівності чоловіків та жінок наразі не розглядатимуть.

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Теги: хартія, рівність, Луцьк, Луцькрада
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