Де на Волині та у Луцьку не буде світла 30 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині 30 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 10:00-14:00
ФОП Бадзюнь О.В. торговий комплекс, „Смак” віл Цинкаловського, 3; ТзОВ кафе „Криниця” вул. Цинкаловського, 3; ТзОВ „Райдуга” вул. Цинкаловського, 4А; ФОП Кіркова Т.А. вул. Кн..Василька, 2; ТзОВ „Волиньофарм” вул. Кн. Василька, 2; РАГС вул. Івана Франка, 2А; магазин „Вопак” №9 вул. Кн..Василька, 2; магазин „Ватсонс” вул. Кн.. Василька, 2; ТОВ „МС Девелопмент”вул. Кн.. Василька, 2; ПП. „Укр. Петроль” вул. Ковельська, 10; Собор Різдва Христового вул. Миколаївська, 18А; котельня вул. Ковельська, 12; магазин „Шанс+” вул. Ковельська, 12; ломбард вул. Ковельська, 12; магазин „Лазурит” вул. Ковельська,12; офіс „Київстар” вул. Ковельська, 12; ПАТ „Дельта Банк” вул. Ковельська, 12; Архівний відділ МВК вул. Ковельська, 10; Земельний відділ вул. Клвельська, 10; архітектура вул. Ковельська, 10; кафе „Лакомка” вул. Ковельська, 12 м. Володимир-Волинський: вул. Князя Василька, 2, вул. Озерна, І.Франка, 4, Ковельська, 12, Цинкаловського, 6
2.09:00-16:00
м. Устилуг: вул. Володимирська, 27,33,45
Локачинський район
1. 11:00 – 16:00
с.Холопичі
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 04кВ КТП-2
9:00-17:00 м Любомль вул, провул Бреська частково Грушевського
2. 9:00-17:00 м Любомль вул Жовтнева Лісна частково Поштова Вокзальна
Любешівський район
1 КТП-114 10:00-17:00 Любешівське управління водним господарством, АЗС “ВОГ рітейл”, деревообробний цех ФОП Скупейко, побут смт Любешів, вул. Свободи (частково)
місто Нововолинськ
1 ПЛ- 0,4 кВ Л-2 КТП-22 09:00-16:00 м.Нововолинськ
вул.Лопатіна
вул.Нахімова
вул.Кропивницького, 25-59
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
2 Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)
3. 9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул. Миру, Лугова, Шкільна, Л.Українки.
4 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю).
5 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
6 Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова (повністю).
с.Залісці (повністю).
с.Кременець (повністю).
с.Михалін (повністю).
м.Рожище бригадний будинок, склад. с.Ужова (повністю).
с.Залісці (повністю).
с.Кременець (повністю).
с.Михалін (повністю).
7. 9:00-17:00 с.Доросині вул.виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул.Фріда.
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Володимир-Волинський район
1. 10:00-14:00
ФОП Бадзюнь О.В. торговий комплекс, „Смак” віл Цинкаловського, 3; ТзОВ кафе „Криниця” вул. Цинкаловського, 3; ТзОВ „Райдуга” вул. Цинкаловського, 4А; ФОП Кіркова Т.А. вул. Кн..Василька, 2; ТзОВ „Волиньофарм” вул. Кн. Василька, 2; РАГС вул. Івана Франка, 2А; магазин „Вопак” №9 вул. Кн..Василька, 2; магазин „Ватсонс” вул. Кн.. Василька, 2; ТОВ „МС Девелопмент”вул. Кн.. Василька, 2; ПП. „Укр. Петроль” вул. Ковельська, 10; Собор Різдва Христового вул. Миколаївська, 18А; котельня вул. Ковельська, 12; магазин „Шанс+” вул. Ковельська, 12; ломбард вул. Ковельська, 12; магазин „Лазурит” вул. Ковельська,12; офіс „Київстар” вул. Ковельська, 12; ПАТ „Дельта Банк” вул. Ковельська, 12; Архівний відділ МВК вул. Ковельська, 10; Земельний відділ вул. Клвельська, 10; архітектура вул. Ковельська, 10; кафе „Лакомка” вул. Ковельська, 12 м. Володимир-Волинський: вул. Князя Василька, 2, вул. Озерна, І.Франка, 4, Ковельська, 12, Цинкаловського, 6
2.09:00-16:00
м. Устилуг: вул. Володимирська, 27,33,45
Локачинський район
1. 11:00 – 16:00
с.Холопичі
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 04кВ КТП-2
9:00-17:00 м Любомль вул, провул Бреська частково Грушевського
2. 9:00-17:00 м Любомль вул Жовтнева Лісна частково Поштова Вокзальна
Любешівський район
1 КТП-114 10:00-17:00 Любешівське управління водним господарством, АЗС “ВОГ рітейл”, деревообробний цех ФОП Скупейко, побут смт Любешів, вул. Свободи (частково)
місто Нововолинськ
1 ПЛ- 0,4 кВ Л-2 КТП-22 09:00-16:00 м.Нововолинськ
вул.Лопатіна
вул.Нахімова
вул.Кропивницького, 25-59
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
2 Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)
3. 9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул. Миру, Лугова, Шкільна, Л.Українки.
4 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю).
5 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
6 Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова (повністю).
с.Залісці (повністю).
с.Кременець (повністю).
с.Михалін (повністю).
м.Рожище бригадний будинок, склад. с.Ужова (повністю).
с.Залісці (повністю).
с.Кременець (повністю).
с.Михалін (повністю).
7. 9:00-17:00 с.Доросині вул.виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул.Фріда.
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