Де на Волині та у Луцьку не буде світла 30 листопада





Володимир-Волинський район



1. 10:00-14:00

ФОП Бадзюнь О.В. торговий комплекс, „Смак” віл Цинкаловського, 3; ТзОВ кафе „Криниця” вул. Цинкаловського, 3; ТзОВ „Райдуга” вул. Цинкаловського, 4А; ФОП Кіркова Т.А. вул. Кн..Василька, 2; ТзОВ „Волиньофарм” вул. Кн. Василька, 2; РАГС вул. Івана Франка, 2А; магазин „Вопак” №9 вул. Кн..Василька, 2; магазин „Ватсонс” вул. Кн.. Василька, 2; ТОВ „МС Девелопмент”вул. Кн.. Василька, 2; ПП. „Укр. Петроль” вул. Ковельська, 10; Собор Різдва Христового вул. Миколаївська, 18А; котельня вул. Ковельська, 12; магазин „Шанс+” вул. Ковельська, 12; ломбард вул. Ковельська, 12; магазин „Лазурит” вул. Ковельська,12; офіс „Київстар” вул. Ковельська, 12; ПАТ „Дельта Банк” вул. Ковельська, 12; Архівний відділ МВК вул. Ковельська, 10; Земельний відділ вул. Клвельська, 10; архітектура вул. Ковельська, 10; кафе „Лакомка” вул. Ковельська, 12 м. Володимир-Волинський: вул. Князя Василька, 2, вул. Озерна, І.Франка, 4, Ковельська, 12, Цинкаловського, 6



2.09:00-16:00

м. Устилуг: вул. Володимирська, 27,33,45



Локачинський район



1. 11:00 – 16:00

с.Холопичі



Любомльський та Шацький райони



1 ПЛ 04кВ КТП-2

9:00-17:00 м Любомль вул, провул Бреська частково Грушевського



2. 9:00-17:00 м Любомль вул Жовтнева Лісна частково Поштова Вокзальна



Любешівський район



1 КТП-114 10:00-17:00 Любешівське управління водним господарством, АЗС “ВОГ рітейл”, деревообробний цех ФОП Скупейко, побут смт Любешів, вул. Свободи (частково)



місто Нововолинськ



1 ПЛ- 0,4 кВ Л-2 КТП-22 09:00-16:00 м.Нововолинськ

вул.Лопатіна

вул.Нахімова

вул.Кропивницького, 25-59



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю).

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю)..

2 Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)



3. 9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул. Миру, Лугова, Шкільна, Л.Українки.

4 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю).

5 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)

с.Кроватка (повністю)

с.Любче (повністю)

с.Кроватка (повністю)



6 Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова (повністю).

с.Залісці (повністю).

с.Кременець (повністю).

с.Михалін (повністю).

м.Рожище бригадний будинок, склад. с.Ужова (повністю).

с.Залісці (повністю).

с.Кременець (повністю).

с.Михалін (повністю).



7. 9:00-17:00 с.Доросині вул.виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул.Фріда.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 30 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 10:00-14:00ФОП Бадзюнь О.В. торговий комплекс, „Смак” віл Цинкаловського, 3; ТзОВ кафе „Криниця” вул. Цинкаловського, 3; ТзОВ „Райдуга” вул. Цинкаловського, 4А; ФОП Кіркова Т.А. вул. Кн..Василька, 2; ТзОВ „Волиньофарм” вул. Кн. Василька, 2; РАГС вул. Івана Франка, 2А; магазин „Вопак” №9 вул. Кн..Василька, 2; магазин „Ватсонс” вул. Кн.. Василька, 2; ТОВ „МС Девелопмент”вул. Кн.. Василька, 2; ПП. „Укр. Петроль” вул. Ковельська, 10; Собор Різдва Христового вул. Миколаївська, 18А; котельня вул. Ковельська, 12; магазин „Шанс+” вул. Ковельська, 12; ломбард вул. Ковельська, 12; магазин „Лазурит” вул. Ковельська,12; офіс „Київстар” вул. Ковельська, 12; ПАТ „Дельта Банк” вул. Ковельська, 12; Архівний відділ МВК вул. Ковельська, 10; Земельний відділ вул. Клвельська, 10; архітектура вул. Ковельська, 10; кафе „Лакомка” вул. Ковельська, 12 м. Володимир-Волинський: вул. Князя Василька, 2, вул. Озерна, І.Франка, 4, Ковельська, 12, Цинкаловського, 62.09:00-16:00м. Устилуг: вул. Володимирська, 27,33,451. 11:00 – 16:00с.Холопичі1 ПЛ 04кВ КТП-29:00-17:00 м Любомль вул, провул Бреська частково Грушевського2. 9:00-17:00 м Любомль вул Жовтнева Лісна частково Поштова Вокзальна1 КТП-114 10:00-17:00 Любешівське управління водним господарством, АЗС “ВОГ рітейл”, деревообробний цех ФОП Скупейко, побут смт Любешів, вул. Свободи (частково)1 ПЛ- 0,4 кВ Л-2 КТП-22 09:00-16:00 м.Нововолинськвул.Лопатінавул.Нахімовавул.Кропивницького, 25-591. 9:00-17:00с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..2 Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)3. 9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул. Миру, Лугова, Шкільна, Л.Українки.4 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).5 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)6 Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова (повністю).с.Залісці (повністю).с.Кременець (повністю).с.Михалін (повністю).м.Рожище бригадний будинок, склад. с.Ужова (повністю).с.Залісці (повністю).с.Кременець (повністю).с.Михалін (повністю).7. 9:00-17:00 с.Доросині вул.виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул.Фріда.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію