У Луцьку замість хати хочуть звести багатоповерхівку
Сьогодні, 11:06
Мешканці вулиці Олекси Ошуркевича стурбовані ситуацією, що склалася із будівництвом у цьому районі.
Про це йшлося у четвер, 29 листопада, під час сесії Луцькради.
Депутат Микола Собуцький попросив зняти з розгляду депутатів питання про погодження проекту детального плану території в межах вулиць Даньшина та Олекси Ошуркевича, адже є відповідне звернення мешканців.
Лучани кажуть, що попри те, що ділянка призначена для індивідуального будівництва, декілька місяців тому там розпочали масштабні роботи.
Відтак, вони просять втрутитися у ситуацію. Під зверненням підписалися 16 мешканців.
Депутат Тарас Шляхтич зауважив, що є дозвіл на індивідуальне житлове будівництво, але стоїть відповідна техніка і там вже зробили великий котлован.
Однак у підсумку питання з розгляду не зняли.
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Про це йшлося у четвер, 29 листопада, під час сесії Луцькради.
Депутат Микола Собуцький попросив зняти з розгляду депутатів питання про погодження проекту детального плану території в межах вулиць Даньшина та Олекси Ошуркевича, адже є відповідне звернення мешканців.
Лучани кажуть, що попри те, що ділянка призначена для індивідуального будівництва, декілька місяців тому там розпочали масштабні роботи.
Відтак, вони просять втрутитися у ситуацію. Під зверненням підписалися 16 мешканців.
Депутат Тарас Шляхтич зауважив, що є дозвіл на індивідуальне житлове будівництво, але стоїть відповідна техніка і там вже зробили великий котлован.
Однак у підсумку питання з розгляду не зняли.
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