У Луцьку замість хати хочуть звести багатоповерхівку

Мешканці вулиці Олекси Ошуркевича стурбовані ситуацією, що склалася із будівництвом у цьому районі.Про це йшлося у четвер, 29 листопада, під час сесії Луцькради.Депутатпопросив зняти з розгляду депутатів питання про погодження проекту детального плану території в межах вулиць Даньшина та Олекси Ошуркевича, адже є відповідне звернення мешканців.Лучани кажуть, що попри те, що ділянка призначена для індивідуального будівництва, декілька місяців тому там розпочали масштабні роботи.Відтак, вони просять втрутитися у ситуацію. Під зверненням підписалися 16 мешканців.Депутатзауважив, що є дозвіл на індивідуальне житлове будівництво, але стоїть відповідна техніка і там вже зробили великий котлован.Однак у підсумку питання з розгляду не зняли.