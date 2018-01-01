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У Луцьку замість хати хочуть звести багатоповерхівку

У Луцьку замість хати хочуть звести багатоповерхівку
Мешканці вулиці Олекси Ошуркевича стурбовані ситуацією, що склалася із будівництвом у цьому районі.

Про це йшлося у четвер, 29 листопада, під час сесії Луцькради.

Депутат Микола Собуцький попросив зняти з розгляду депутатів питання про погодження проекту детального плану території в межах вулиць Даньшина та Олекси Ошуркевича, адже є відповідне звернення мешканців.

Лучани кажуть, що попри те, що ділянка призначена для індивідуального будівництва, декілька місяців тому там розпочали масштабні роботи.

Відтак, вони просять втрутитися у ситуацію. Під зверненням підписалися 16 мешканців.

Депутат Тарас Шляхтич зауважив, що є дозвіл на індивідуальне житлове будівництво, але стоїть відповідна техніка і там вже зробили великий котлован.

Однак у підсумку питання з розгляду не зняли.

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Теги: будівництво, Луцьк
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