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Депутати Волині продовжують закликати підтримати автокефалію

Депутати Волині продовжують закликати підтримати автокефалію
Депутати районних, міських та сільських рад Волині продовжують приймати звернення до керуючого Волинською єпархією УПЦ (МП) єпископа Луцького та Волинського Нафанаїла та керуючого Володимир-Волинською єпархією УПЦ (МП) Володимира із закликом підтримати створення єдиної української церкви.

Обранці волинської громади просять священнослужителів УПЦ долучитися до створення Єдиної Помісної Української Православної Церкви та взяти участь в майбутньому Всеукраїнському об’єднавчому Соборі.

Так, до Нафанаїла, зокрема 27 листопада підписали прийняли звернення під час сесії депутати Горохівської районної ради. Того ж дня аналогічне звернення на підтримали на сесії Камінь-Каширської районної ради.

Вже наступного дня під час сесії до Нафанаїла прийняла звернення Рожищенська районна рада.

Натомість із закликом до митрополита Володимир-Волинського і Ковельського УПЦ (МП) Володимира підтримати створення єдиної української церкви звернулися 27 листопада депутати Ковельської міської ради, 28 листопада – депутати Володимир-Волинської районної ради.

Окрім того, звернення до цього священнослужителя підтримали також Старовижівська районна рада, Устилузька міська рада, Велицька сільська рада та Зарічанська сільська рада Володимир-Волинського району.

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Теги: єпископ, Волинь, Нафанаїл, Володимир, церква, УПЦ МП
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