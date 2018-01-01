Депутати Волині продовжують закликати підтримати автокефалію
Сьогодні, 11:22
Депутати районних, міських та сільських рад Волині продовжують приймати звернення до керуючого Волинською єпархією УПЦ (МП) єпископа Луцького та Волинського Нафанаїла та керуючого Володимир-Волинською єпархією УПЦ (МП) Володимира із закликом підтримати створення єдиної української церкви.
Обранці волинської громади просять священнослужителів УПЦ долучитися до створення Єдиної Помісної Української Православної Церкви та взяти участь в майбутньому Всеукраїнському об’єднавчому Соборі.
Так, до Нафанаїла, зокрема 27 листопада підписали прийняли звернення під час сесії депутати Горохівської районної ради. Того ж дня аналогічне звернення на підтримали на сесії Камінь-Каширської районної ради.
Вже наступного дня під час сесії до Нафанаїла прийняла звернення Рожищенська районна рада.
Натомість із закликом до митрополита Володимир-Волинського і Ковельського УПЦ (МП) Володимира підтримати створення єдиної української церкви звернулися 27 листопада депутати Ковельської міської ради, 28 листопада – депутати Володимир-Волинської районної ради.
Окрім того, звернення до цього священнослужителя підтримали також Старовижівська районна рада, Устилузька міська рада, Велицька сільська рада та Зарічанська сільська рада Володимир-Волинського району.
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Обранці волинської громади просять священнослужителів УПЦ долучитися до створення Єдиної Помісної Української Православної Церкви та взяти участь в майбутньому Всеукраїнському об’єднавчому Соборі.
Так, до Нафанаїла, зокрема 27 листопада підписали прийняли звернення під час сесії депутати Горохівської районної ради. Того ж дня аналогічне звернення на підтримали на сесії Камінь-Каширської районної ради.
Вже наступного дня під час сесії до Нафанаїла прийняла звернення Рожищенська районна рада.
Натомість із закликом до митрополита Володимир-Волинського і Ковельського УПЦ (МП) Володимира підтримати створення єдиної української церкви звернулися 27 листопада депутати Ковельської міської ради, 28 листопада – депутати Володимир-Волинської районної ради.
Окрім того, звернення до цього священнослужителя підтримали також Старовижівська районна рада, Устилузька міська рада, Велицька сільська рада та Зарічанська сільська рада Володимир-Волинського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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